人民网里约热内卢12月21日电 （记者时元皓）圣保罗州立大学孔子学院日前在圣保罗市保利斯塔诺语言研究中心举办语言文化交流活动，旨在进一步促进汉语教学在圣保罗市中小学的推广和应用。50名当地中小学教师参与活动。

参加活动的教师合影。圣保罗州立大学孔子学院供图

圣保罗州立大学孔子学院巴西籍教师茹晨曦以“探秘中文世界：巴西儿童青少年的趣味汉语学习之旅”为题，结合中小学教师教学实际，从汉语的特点、汉语学习目标、学习汉语的好处、汉语教学的技巧和实例等四个方面对汉语教学相关知识进行介绍，在场教师积极参与互动交流。此外，公派教师在现场开展了中华文化体验工作坊，涵盖了图画汉字、书写汉字、汉字剪纸、吹墨画等多种活动，让教师们体验汉字之美和中国传统文化之韵。

圣保罗市教育局课程部负责人泰伊斯·马丁斯表示，目前保利斯塔诺语言研究中心正在与圣保罗州立大学孔子学院积极推进汉语课程合作相关事宜，此次活动进一步增强了中心师生员工参与汉语课程的信心和决心。

保利斯塔诺语言研究中心是圣保罗市教育局新开设的免费语言学习中心，其职能是为市公立中小学学生提供外语教学。圣保罗州立大学孔子学院中方院长叶丹表示，此次与中心的合作拓展了孔子学院的“朋友圈”，为开拓中文教学新阵地提供了良好契机。

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