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联黎作战部长视察中国第22批赴黎维和官兵扫雷准备工作

2023年12月22日09:34 | 来源：人民网-国际频道
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当地时间12月20日，联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)作战部长、法国上校皮埃尔·韦尔博格来到中国第22批赴黎维和部队多功能工兵分队营区，视察中国维和官兵扫雷准备工作。图为皮埃尔与中国扫雷作业手交流。黄远利摄
当地时间12月20日，联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)作战部长、法国上校皮埃尔·韦尔博格来到中国第22批赴黎维和部队多功能工兵分队营区，视察中国维和官兵扫雷准备工作。图为皮埃尔与中国扫雷作业手交流。黄远利摄

人民网大马士革12月21日电 （薛丹、瞿发统、吴培晨、黄远利）当地时间12月20日，联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)作战部长、法国上校皮埃尔·韦尔博格来到中国第22批赴黎维和部队多功能工兵分队营区，视察中国维和官兵扫雷准备工作。

皮埃尔在营区与我部队指挥长交换执行维和任务的意见，随后前往扫雷训练场，听取了扫雷工作简报，并参观扫雷训练场环境，了解扫雷作业手训练情况。

据了解，此次新轮换部署到位的维和扫雷官兵，大多数都有着中越、中缅边境扫雷的丰富经验，训练期间，他们严格按照国际扫雷标准作业程序展开针对性训练。

视察结束后，皮埃尔称赞了中国维和扫雷官兵的突出贡献：“中国是维护世界和平不可或缺的重要力量，中国维和扫雷官兵技术专业、一流，为当地民众带来了宝贵的和平”。他表示，面对当前任务区复杂多变的严峻形势，中国维和官兵要做好随时出动执行扫雷任务的准备，并加强蓝线附近防卫工程的建设，进一步促进蓝线周边安全。

据悉，联合国地雷行动处（UNMAS）将在近期对中国第22批赴黎维和部队展开扫雷和排爆2项资质认证，分队官兵正在紧密组织相关专业训练，争取第一时间拿到前往扫雷战场的“通行证”，履行好中国军人的维和使命。

(责编：燕勐、刘慧)

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