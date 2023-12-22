新华社布拉格12月21日电（记者邓耀敏）捷克政府21日晚召开紧急会议后宣布23日为全国哀悼日，以悼念首都布拉格查理大学枪击事件中的遇难者。

12月21日，警察在捷克首都布拉格枪击事件现场附近工作。新华社发（达娜·科什奈洛娃 摄）

捷克警察总署署长冯德拉谢克在21日晚间举行的新闻发布会上说，当天下午发生在查理大学文学院的枪击事件造成14人死亡、25人受伤，其中10人伤势严重。当天早些时候，冯德拉谢克曾说该枪击事件造成至少15人死亡、24人受伤。

冯德拉谢克说，警方当天在枪击发生前就对嫌疑人展开了搜寻，因为嫌疑人的父亲被发现死在布拉格西部霍斯托温镇的家中。冯德拉谢克说：“警方在事发大学建筑内发现大量武器和弹药。如果不是警方迅速介入，遇害人数可能会更多。”

12月21日，在捷克首都布拉格，救护车停在枪击事件现场附近。新华社发（达娜·科什奈洛娃 摄）

警方此前在社交媒体上说，嫌疑人在枪击事件中已经死亡。遇难者中有一名外籍人士。捷克内政部长拉库尚表示，目前无迹象表明枪击事件与国际恐怖主义有关。

查理大学当晚发表声明说，将加强校园安保措施，建议取消今明两天出席人数超过20人的活动。

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