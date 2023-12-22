人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

突尼斯总统重申对巴勒斯坦的坚定支持

2023年12月22日09:01 | 来源：新华网
小字号

新华社突尼斯12月21日电（记者王一盛 黄灵）突尼斯总统赛义德21日表示，突尼斯继续坚定支持巴勒斯坦，国际社会应发挥作用，尽早结束巴勒斯坦人民遭受的苦难。

12月21日，突尼斯总统赛义德（右）在首都突尼斯会见俄罗斯外长拉夫罗夫。新华社发（突尼斯总统府供图）

12月21日，突尼斯总统赛义德（右）在首都突尼斯会见俄罗斯外长拉夫罗夫。新华社发（突尼斯总统府供图）

据突尼斯总统府发布的消息，赛义德21日在首都突尼斯会见到访的俄罗斯外长拉夫罗夫时强调，突尼斯继续无条件支持巴勒斯坦人民恢复所有合法权利以及建立独立的巴勒斯坦国。

拉夫罗夫在会见后对媒体说，俄突两国在加沙地带实现停火、向加沙地带提供紧急援助等问题上有着广泛共识。他还谴责美国为巴勒斯坦建国设置障碍并否决联合国安理会一份旨在推动实现巴以人道主义停火的决议草案。

赛义德在会见时还回顾了突俄两国关系发展历程，表示突尼斯愿进一步加强与俄罗斯的友好关系，深化各领域合作。拉夫罗夫表示，俄罗斯愿进一步加强与突尼斯在粮食、能源、卫生、教育、航天等领域的密切关系，拓宽双方贸易往来。

拉夫罗夫20日晚开始对突尼斯进行为期两天的正式访问。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部