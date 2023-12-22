新华社突尼斯12月21日电（记者王一盛 黄灵）突尼斯总统赛义德21日表示，突尼斯继续坚定支持巴勒斯坦，国际社会应发挥作用，尽早结束巴勒斯坦人民遭受的苦难。

12月21日，突尼斯总统赛义德（右）在首都突尼斯会见俄罗斯外长拉夫罗夫。新华社发（突尼斯总统府供图）

据突尼斯总统府发布的消息，赛义德21日在首都突尼斯会见到访的俄罗斯外长拉夫罗夫时强调，突尼斯继续无条件支持巴勒斯坦人民恢复所有合法权利以及建立独立的巴勒斯坦国。

拉夫罗夫在会见后对媒体说，俄突两国在加沙地带实现停火、向加沙地带提供紧急援助等问题上有着广泛共识。他还谴责美国为巴勒斯坦建国设置障碍并否决联合国安理会一份旨在推动实现巴以人道主义停火的决议草案。

赛义德在会见时还回顾了突俄两国关系发展历程，表示突尼斯愿进一步加强与俄罗斯的友好关系，深化各领域合作。拉夫罗夫表示，俄罗斯愿进一步加强与突尼斯在粮食、能源、卫生、教育、航天等领域的密切关系，拓宽双方贸易往来。

拉夫罗夫20日晚开始对突尼斯进行为期两天的正式访问。

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