医疗分队集结前往指定掩体。

人民网大马士革12月21日电（薛丹、曾德乐、庄小好）近日，中国第22批赴黎巴嫩维和医疗分队圆满完成联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）东部战区举行代号为“豪猪”的应急防卫演习。通过演习进一步检验和提升我维和官兵应对突发事件的反应能力。

演练现场，一阵响亮而急促的防空警报骤然响起，收到信号后的医护人员立即由工作状态迅速转换为战备状态，穿上防弹衣和头盔，领取武器弹药并集结，按照演练疏散路线快速有序地向指定掩体紧急疏散，同时派出突击警戒小组密切关注周围情况。

演练结束后，联黎部队对我医疗分队2个防护掩体内的人员结构、武器装具、医疗物品、战备生活物资等逐一核查，并利用掩体内通信设施与司令部通联，报告我维和医疗分队完全符合演习标准要求。

据介绍，此次无预警演练是结合黎巴嫩维和任务区严峻复杂的安全形势，由工作状态直接转入战备状态，警戒级别为最高级别，进一步考验了医疗分队在紧急情况下自我防卫以及与外军沟通联络的能力。

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