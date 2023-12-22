中国和尼加拉瓜建立战略伙伴关系，符合两国和两国人民的共同利益，有利于促进两国共同发展和繁荣

12月20日，习近平主席同尼加拉瓜总统奥尔特加通电话，宣布中国和尼加拉瓜正式建立战略伙伴关系。双方认为，此举符合两国和两国人民的共同利益，也有利于促进两国共同发展和繁荣。两国将以宣布建立中尼战略伙伴关系为新起点，推动中尼关系不断取得新成果，打造团结合作、互利共赢的典范。

2021年12月，中国和尼加拉瓜恢复外交关系。复交两年来，双方以时不我待的紧迫感，推动中尼关系实现跨越式发展。事实充分证明，尼加拉瓜政府基于本国利益和人民意愿作出的与中国复交的决定是正确的。在中尼复交两周年之际，双方宣布建立中尼战略伙伴关系，必将成为中尼关系史上的重要里程碑。两国元首达成共识，双方将进一步发挥元首外交的政治引领作用，保持高层交往与对话势头，不断加强战略协作，深化政治互信，牢牢把握中尼关系前进方向。

中尼复交两年来，在政治互信、各领域务实团结合作及多边协作等方面取得积极进展。中尼双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。中方愿做尼加拉瓜可以信赖的朋友，将继续坚定支持尼加拉瓜维护国家独立和民族尊严，反对外来干涉。中方也愿同尼方加强在国际事务中团结协作，反对霸权主义、强权政治，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，维护发展中国家正当权益。尼方表示高度珍视和伟大的中国兄弟之间的友好关系，坚定恪守一个中国原则，支持中国统一大业，支持习近平主席提出的共建“一带一路”等全球合作倡议。尼方愿同中方不断深化双边友好关系，加强多边协作，反对外部干涉和强权政治，共同推动构建人类命运共同体。

中尼各领域务实合作快速推进，为两国民众带来福祉。2022年，中尼双边贸易额达7.6亿美元。中国是尼第二大贸易伙伴和第二大进口来源国，尼是中国在中美洲地区重要的经贸伙伴，也是共建“一带一路”的重要合作伙伴。今年8月，中尼自贸协定正式签署，将于明年1月1日正式生效，这是两国具有里程碑意义的合作成果。通过实施自贸协定，两国在货物贸易、服务贸易和投资市场准入等领域将实现高水平相互开放，务实合作将不断拓展和深化。尼加拉瓜发展、工业和贸易部部长贝穆德斯指出，尼中自贸协定将带来实实在在的益处，将为中美洲乃至拉美国家对华合作树立典范。

中尼同为发展中国家，共同坚持以人民为中心的发展思想，携手推进各自国家现代化建设。中国愿与包括尼加拉瓜在内的各国共同分享中国式现代化的机遇，携手开创世界现代化更加美好的前景。尼方高度赞赏中国以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，认为中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择，也为解决人类面临的共同问题提供了中国方案、中国力量。两国将继续增进各部门、各层级交流与合作，加强政策对接和治国理政经验互鉴。

近年来，巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯等中美洲和加勒比国家相继与中国建交或复交，开展务实合作，实现互利共赢，充分说明同中国建交顺应大势、合乎民心。中尼复交两年即建立战略伙伴关系，将让国际社会更多成员认清大势，作出符合时代潮流的正确决定。

《 人民日报 》（ 2023年12月22日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)