新华社北京12月21日电（记者王宾、董雪）近期，多家国际机构调高了今年中国经济增长预期，看好明年中国经济增长势头。对此，外交部发言人汪文斌21日表示，中方将持续扩大高水平对外开放，与全球共享中国发展红利。

当日例行记者会上，有记者问：日前，国际货币基金组织驻华首席代表巴奈特接受采访时表示，中国将为2023年全球经济增长贡献三分之一左右的动能，并预测中国经济在2024年将保持良好增长。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，近期，包括国际货币基金组织、经济合作与发展组织等在内的多家国际机构都纷纷调高了今年中国经济增长预期，看好明年中国经济增长势头。各方普遍认为，中国是全球经济增长的最大引擎。“国际货币基金组织的研究表明，中国经济增长会对世界其他地区产生积极的溢出效应，中国经济每增长1个百分点，将使其他经济体的产出水平平均提高0.3个百分点。”

汪文斌说，中国拥有世界上最有潜力的超大规模市场。政府出台的宏观政策措施有力推动经济恢复向好，加力实施货币政策和财政政策的空间充足。中国全面深化改革开放为经济持续健康发展注入强大动力。全球新一轮科技革命和产业变革也为中国经济发展提供了更为广阔的舞台。

“总的看，中国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支持高质量发展的要素条件不断积聚增多。”汪文斌说，中方欢迎全球工商界朋友继续“在中国、为世界”，将持续扩大高水平对外开放，不断改善营商环境，加强知识产权保护，形成具有全球竞争力的开放创新生态，与全球共享中国发展红利。

(责编：卫嘉、白宇)