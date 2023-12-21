人民网北京12月21日电 （记者郭梓云）21日上午，博鳌亚洲论坛《亚洲数字经济报告》发布会在北京举行。博鳌亚洲论坛研究院副院长陈延军主持发布会，博鳌亚洲论坛秘书长李保东发布报告，中国信息通信研究院副院长、报告起草团队负责人王志勤介绍报告具体内容。

《亚洲数字经济报告》（以下简称《报告》）由博鳌亚洲论坛和中国信息通信研究院合作撰写，是首份反映亚洲整体数字经济发展情况的专题研究报告。《报告》全面梳理了亚洲国家的数字经济政策，重点分析了亚洲数字经济在基础设施、技术产业、数字技术和实体经济融合、数字化治理和数字经济创新创业等重点领域的发展态势。

《报告》采用数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化等分析框架，对亚洲主要经济体的数字经济发展情况进行测算。测算表明，亚洲数字经济在逆势中实现平稳发展，数字经济成为亚洲经济发展的重要动力源。2022年，测算的亚洲14个国家数字经济规模达到12.8万亿美元，占GDP比重为38.5%。其中，中国数字经济规模遥遥领先，2022年达到7.47万亿美元。

《报告》认为，亚洲国家间数字经济发展进程差距较大，亚洲数字经济发展仍然面临诸多挑战。未来，亚洲各国应合力推动共享数字经济发展红利。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，博鳌亚洲论坛一直将数字经济列为讨论和研究的核心议题。论坛将以明年3月年会为契机，重点关注数字经济发展问题，探讨如何实现数字经济规范发展和鼓励创新之间的平衡。

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