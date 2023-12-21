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雅万高铁“Whoosh”漫画征稿评奖大赛完美收官

2023年12月21日21:48 | 来源：人民网-国际频道
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印尼《国际日报》执行社长张文喜为颁奖典礼致辞。 人民网记者曹师韵摄

印尼《国际日报》执行社长张文喜为颁奖典礼致辞。 人民网记者曹师韵摄

人民网雅加达12月21日电 （记者曹师韵、李培松） 12月21日，雅万高铁“Whoosh”漫画征稿评奖大赛颁奖典礼在印度尼西亚首都雅加达举行。该比赛于11月6日启动，由印尼中国高铁有限公司、印尼漫画家联合会、印尼《国际日报》联合主办，印尼中国商会总会支持。

10月17日，雅万高铁正式开通运营。为了配合这一历史性时刻，雅万高铁“Whoosh”漫画征稿评奖大赛启动。大赛面向印尼及东南亚国家的漫画家与作者，奖项分卡通与漫画两类，包括一等奖2名、二等奖2名、三等奖2名、优秀奖20名。本次比赛共有来自40个国家的296名参赛者参加，收到卡通作品424幅、漫画作品97幅，获奖者主要来自印尼、中国、古巴、伊朗等国家，获奖作品已被印刷成书并将在雅万高铁沿线的4个车站进行巡回展出。

应《国际日报》邀请参赛的来自泗水的自闭症画家林楷淳获得特别奖项。他此前创作的雅万高铁列车漫画得到印尼总统佐科的赞赏，并被收藏在总统府。这次他为大赛特别创作了一幅漫画，受到评委的一致肯定。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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