新华社北京12月21日电 题：新闻分析：全球变暖下为何还这么冷？

新华社记者黄垚

近期，我国中东部大部地区气温持续偏低，中央气象台连续一周发布低温预警，不少公众感觉“仿佛生活在冰箱里”。

据预报，21日至24日西北地区东北部、内蒙古中西部、华北、东北地区、黄淮及以南大部地区日最低气温或平均气温较历史同期偏低5℃以上，部分地区偏低7℃以上。

为什么气温持续低迷？中央气象台首席预报员徐珺分析，13日至16日有一次强寒潮过程影响我国，18日开始又有一股较强冷空气，导致气温一降再降。

根据历史数据统计分析，厄尔尼诺背景下我国冬季气温总体偏暖，但阶段性冷空气活动较为频繁，也就是说冷暖起伏比较明显。

国家气候中心首席预报员刘芸芸表示，冷空气过程强度不仅受厄尔尼诺影响，也与北极涡旋的分裂和中高纬度西风带的扰动有很大关系。12月中旬以来，北极涡旋分裂为双中心，分别位于格陵兰岛和西伯利亚上空。伴随欧亚上空西风带剧烈扭曲，西伯利亚高压异常增强，我国大部地区由前期盛行偏南风转为偏北风，冷空气南下导致气温骤降。

另一方面，厄尔尼诺将加强西太平洋副热带高压，使得更多来自热带的水汽向我国大陆输送。因此，来自中高纬的寒潮过程配合来自低纬的丰沛水汽条件，导致我国中东部出现较大范围降雪过程。地面积雪造成的晴空反照率增加也使得后期回温较慢。

不久前，世界气象组织宣布2023年是有记录以来人类历史上最热的一年，这与近期出现持续低温是否矛盾？

专家表示，我们谈及某年或某个月份偏暖，不是通过单次天气事件来定的，而是看整段时间的气温平均值是否显著高于或低于历史同期来确定。例如今年11月3日至7日我国大部地区出现寒潮天气过程，气温断崖式降低，这一时段气温均值比历史同期低了不少，但整个秋季的平均气温仍为1961年以来最高，被称为“最暖秋季”。

全球变暖背景下，冷空气怎么还这么强？

“赤道与极地间存在巨大温差，这种差异促使极圈外围形成了一圈强劲的西风，被称为西风急流，像围栏一样约束着极地冷空气，稳定的极涡被强大的西风急流限制在北极地区。但全球变暖背景下，北极地区增温速度是全球的2至3倍。”刘芸芸说，北极地区与中低纬度气温差减弱，难以维持强大的西风急流，极涡内的冷空气就变得“躁动不安”，更容易分裂南下。北极来的冷空气，温度远远低于我们生活的中低纬度地区，多次出现的寒潮天气让公众感到“速冻”。

当前还未“数九”已寒意十足，“三九”“四九”会更冷吗？国家气候中心发布的气候预测公报显示，预计2024年1月，除内蒙古东北部、黑龙江大部、四川西南部、云南西部、西藏、青海西南部等地气温较常年同期偏低0.5℃至1℃外，我国其余大部地区气温接近常年同期到偏高。

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