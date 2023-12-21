新华社开罗12月21日电（国际观察）加沙死亡人数达两万 停火止战刻不容缓

新华社记者李芮 柳伟建 王卓伦

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室20日发表声明说，巴以新一轮冲突爆发以来，以色列军队在加沙地带的军事行动造成的死亡人数已达两万。巴勒斯坦民众陷入“前所未有”的人道主义灾难之际，联合国安理会一项关于加沙地带人道援助的决议草案投票却一再推迟，原因是担心美国一票否决。

分析人士指出，美国否决联合国安理会决议草案或推迟表决，给在加沙地带实现停火制造了障碍。当前，加沙地带停火止战刻不容缓，有关国家应秉持建设性态度，支持国际社会为拯救生命迅速采取有意义的行动。

人道灾难“前所未有”

在以色列对加沙地带的3次空袭中，3岁的巴勒斯坦男孩艾哈迈德·沙巴特失去了父亲、母亲、兄弟和自己的双腿。由于以色列封锁造成加沙医院药品短缺，他的伤一直得不到妥善治疗。

密集的空袭，绝望的逃离，没有避难居所，缺少食物、水、电……联合国数次警告说，加沙地带正遭遇“前所未有”的人道主义灾难。

根据哈马斯方面的数据，加沙地带死于战火的两万人中，包括8000多名儿童、约6200名妇女、310名医务人员。另有超过5.2万人受伤，6700余人失踪。

联合国人道主义事务协调厅估计，加沙地带约85%的人口，即190万巴勒斯坦人，被迫流离失所。随着以军不断向南推进，越来越多的巴勒斯坦人涌向加沙地带南部城市拉法，现有的避难设施根本无法满足激增的需求，大多数流离失所者只能在寒冬中露宿街头。

美国偏袒立场惹众怒

应美国代表要求，联合国安理会20日又一次推迟关于加沙地带一份决议草案的投票表决。这已是本周第三次推迟相关表决。

决议草案由阿拉伯联合酋长国代表阿拉伯国家提出，旨在消除人道准入瓶颈、缓解加沙地带人道灾难，已得到安理会绝大多数成员支持。但在20日的闭门磋商中，美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德以需要与埃及就相关问题进行沟通为由要求推迟表决。

外交人士表示，草案中的一大争论点是关于“停止敌对行动”的措辞。此外，美国对草案要求联合国秘书长古特雷斯在加沙地带建立一个联合国机制“专门监督通过非冲突当事方的陆路、海路和空运向加沙地带提供所有人道主义救援物资”也感到不满。

实际上，美国作为以色列最主要的盟友，已经多次阻拦联合国安理会通过呼吁加沙地带停火的决议草案。10月，美国在安理会先后否决了由巴西、俄罗斯提交的相关决议草案。本月8日，美国再次否决了联合国安理会一份旨在推动实现巴以人道主义停火的决议草案；4天后，又在联合国大会上对获得150多个国家支持的加沙停火决议投了反对票。

阿拉伯国家联盟副秘书长胡萨姆·扎基说：“阿拉伯国家希望美国明白，面对以色列的行径，国际社会已经失去耐心。”巴勒斯坦分析人士穆斯塔法·比沙拉特难掩愤懑之情：“停火是当务之急，在这种情况下，美国仍在安理会行使否决权和推迟表决，这不符合最基本的人道主义。”

随着加沙地带人道主义危机不断加剧，美国政府“一边倒”支持以色列的政策也饱受国内批评。美国全国广播公司日前公布的民调显示，56%被调查者不支持美国政府应对本轮巴以冲突的方式。

停火止战是当务之急

冲突爆发以来，加沙地带的学校、医院、难民营等一再成为军事行动的目标，国际社会不断发出停火止战的呼声。法国外长卡特琳·科隆纳日前呼吁加沙地带“立即实现新的持久停战”。世界卫生组织总干事谭德塞也呼吁立即、持续和畅通无阻地向加沙地带运送人道主义救援物资和派遣医务工作者，为了完成这些任务，“唯一的解决办法是立即停火”。与此同时，埃及等国也在积极展开外交斡旋。

埃及《金字塔报》20日报道，哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚已率团抵达埃及首都开罗，与埃方官员进行会谈。会谈将聚焦达成巴以停火，为释放被扣押人员和解除对加沙地带的封锁“准备一份协议”。

以色列总统赫尔佐格19日表示，以色列已准备好再次在加沙地带实施人道主义停火，以促成更多被扣押人员从加沙地带获释。

从11月24日开始，以色列和哈马斯曾进行了为期7天的临时停火。但舆论对巴以短期内达成新一轮协议并不乐观。一名消息人士告诉以色列《国土报》，此次谈判将比上次达成协议时的谈判“更加漫长和复杂”。（参与记者：李若琳、王建刚）

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