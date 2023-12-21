人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

对中国经济搞“预期绑架”难得逞

2023年12月21日20:39 | 来源：新华社
小字号

新华社北京12月21日电（国际观察）对中国经济搞“预期绑架”难得逞

新华社记者傅云威 宿亮

近期，某些美西方机构借所谓“首席经济学家”“市场分析师”名义，对中国经济展开新一轮“唱空”表演：先拉高增长预期，而后再以“不及市场预期”为由，进行“预期绑架”。

相关机构无视中国确定的合理增长目标，脱离中国经济基本面，满足于“活在自我设计的经济模型中”，对中国经济走势抹黑唱衰。英国学者马丁·雅克一针见血地指出，如果以西方棱镜观察中国，那么永远无法看到中国的整体状况，同时也无法对中国作出正确的判断。

先拉高后唱空，“预期绑架”是西方常见的套路

“有增长，但增长不及预期；有成绩，但效果还不及预期……”先高捧，后狠杀。这是美西方机构针对中国经济的唱衰套路，屡见不鲜。

近日，中国国家统计局发布前11个月经济数据，显示国民经济持续回升向好。其中，今年11月，中国社会消费品零售额同比增长10.1%，比10月加快2.5个百分点，凸显中国扩内需促消费政策持续显效。

然而，包括美国《华尔街日报》、路透社在内的一些西方媒体机构却给这一数据加上了“不及预期”的标签。

路透社称，数据“未达分析师预期的12.5%”。也就是说，这些机构认为，中国11月数据要比10月加快近5个百分点才算“达标”。其给出的理由是，之所以有这样高的预期，是因为去年基数较低。

回拨一下时间轴，就会发现，上述说辞不过是老调重弹。

早在今年年初中国优化调整疫情防控政策时，这些机构就营造了完全相同的叙事：即中国消费市场应立即“报复性”上涨，中国经济应持续“强劲反弹”。而二季度数据公布时，它们就四处叫嚷“中国经济有了大麻烦”。

分析人士认为，要求11月中国社会消费品零售额同比增长率比10月大幅提升，缺乏实证论据支撑。“相关机构提出12.5%的过高预期，更像是专门为得出‘不及预期’这一结论服务的。”澳大利亚经济学家郭生祥说。“某些人故意筛选于中国不利的模型和统计方法，先下结论，后找论据。”

谈及美西方机构的此类套路，西班牙《起义报》网站近期刊文指出：“基于毫无根据的估计来预测中国经济混乱的新闻，无疑带有意识形态和宣传偏见。”

以偏概全，是“预期绑架”的常见做法

“路透社对多个分析师单独进行的调查预计，中国经济将放缓”“彭博社对78名经济学家的调查显示，应下调中国2023年经济增长预期”……

在美西方机构频繁出炉的报告中，时常能看到此类无具名信源。这类信源经常会被冠以专业人士的名头，被奉为“高质量样本”。为增加可信度，美西方机构通常还会估算不同样本的“平均值”或“中间值”，进一步证明其“预期”的合理性。

不同分析人士掌握信息各异、分析工具不同、利益取向有别，对特定经济体做出多空不一的预测非常自然。而投资者对相关机构的期待无非是，客观平衡报道各类信息和观点，为受众提供多元理性的资讯产品。

然而，某些西方机构却一味滥用话语霸权，封杀与其意图相悖的观点，刻意把“唱空中国经济”的单一声音，夸大为代表“市场预期”的唯一声音，企图以此左右市场情绪，误导市场预期。

除媒体和商业机构外，美西方政界更深谙“预期绑架”之道。

不久前，美国国会众议院“中国特设委员会”把冷战中常用的“兵棋推演”搬到华尔街，向金融机构高管展示“假想状态下”中国给美国经济带来“系统性风险”。在“兵棋推演”中，这些充斥意识形态偏见的政客断言，中国是“风险之源”，已经“不适合投资”。

美国国会众议员迈克·加拉格尔近期撰文“喊话”，要求华尔街与华盛顿“统一口径”应对“中国威胁”。

美国康明斯公司发言人约恩·米尔斯告诉媒体：“如果说任何关于中国经济的正面评价，你会有麻烦。”

从唱空到做局，“预期绑架”成为牟利手段

西方舆论的“唱空”表演，不是孤立的，往往与国际热钱，乃至西方政治势力紧密互动，牵涉复杂的灰色利益链条。

其操作方式包括但不限于：美西方机构和媒体做“唱空”先锋，赚取流量；国际评级机构调降信用评级水平，吸引客户关注；国际热钱跟进，做实质性“做空”布局，或同步操作“看空做多”的抄底买卖；政客借势为自身谋取各种利益，增加本国参与国际事务的博弈筹码。

打的是舆论战，玩的是攻心术，用的是信息差，念的是“生意经”——几十年来美西方相关机构把这套组合拳玩得溜熟，给自身带来滚滚财源和战略利益。

1991年苏联解体后，俄罗斯在西方媒体和机构的舆论攻势下，抵不住“预期绑架”，决定全盘西化，接受“休克疗法”，肢解现行体制。然而，这一做法不仅没能为俄罗斯扭转经济颓势，反而导致物价失控，贫困率陡增，本国资产大幅贬值。那些为俄罗斯“出谋划策”的美西方势力及其代理人成功抄底，并一度掌控了不少俄罗斯经济命脉。

上世纪90年代，美国金融大鳄乔治·索罗斯做局绞杀泰铢，惯用手段正是通过媒体释放唱衰消息。通过在“专业”媒体机构放大泰国等经济体面临的困难，制造市场恐慌情绪，为做空这些经济体做铺垫。

今年1月，美国媒体爆料，美国有线电视新闻网、哥伦比亚广播公司、全国广播公司、全国公共广播电台、彭博新闻社、《华盛顿邮报》等媒体巨头的记者都接受过索罗斯资助，以便在工作中“正确抓住重点”，为其金融投机“鸣锣开道”。

如今，“预期管理”在美西方已经变成一桩生意。众多从业者笃信，想要浑水摸鱼，首先要把水搅浑。

一些西方投行、机构一边高调唱衰中国经济和中国企业，另一边悄悄在外汇、证券、期货等市场做多中国概念，通过信息不对称获取暴利；一些国际组织以“不及预期”作为理由，提出与中国国情脱节的“改革方案”；还有一些“经济学家”，以唱衰中国经济为业，通过媒体包装炒作，沽名钓誉，出版畅销书，云游四方，演讲获利……

所谓“积羽沉舟，群轻折轴”。经济学中有一个概念叫做“预期的自我实现”，即预期导致行为改变，而行为的改变进一步验证了原先预期的“正确”和预期者的“高明”。而实际情况是，悲观的预期更容易通过打压市场信心、“金融加速器”效应等传导至实体经济，造成严重后果。

中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。随着中国经济高质量发展动能持续集聚，一个更加开放的中国正不断创造新机遇，为世界经济贡献宝贵的确定性，有力提振了全球发展信心。

得益于超大市场规模、科技创新活力、强劲发展韧性，中国顶住外部压力，克服内部困难，防范化解风险，经济回升向好，有效证伪了各类唱衰论调。

在这片土地上，“预期绑架”套路难得逞。

(责编：徐祥丽、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部