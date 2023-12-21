新华社北京12月21日电（国际观察）对中国经济搞“预期绑架”难得逞

新华社记者傅云威 宿亮

近期，某些美西方机构借所谓“首席经济学家”“市场分析师”名义，对中国经济展开新一轮“唱空”表演：先拉高增长预期，而后再以“不及市场预期”为由，进行“预期绑架”。

相关机构无视中国确定的合理增长目标，脱离中国经济基本面，满足于“活在自我设计的经济模型中”，对中国经济走势抹黑唱衰。英国学者马丁·雅克一针见血地指出，如果以西方棱镜观察中国，那么永远无法看到中国的整体状况，同时也无法对中国作出正确的判断。

先拉高后唱空，“预期绑架”是西方常见的套路

“有增长，但增长不及预期；有成绩，但效果还不及预期……”先高捧，后狠杀。这是美西方机构针对中国经济的唱衰套路，屡见不鲜。

近日，中国国家统计局发布前11个月经济数据，显示国民经济持续回升向好。其中，今年11月，中国社会消费品零售额同比增长10.1%，比10月加快2.5个百分点，凸显中国扩内需促消费政策持续显效。

然而，包括美国《华尔街日报》、路透社在内的一些西方媒体机构却给这一数据加上了“不及预期”的标签。

路透社称，数据“未达分析师预期的12.5%”。也就是说，这些机构认为，中国11月数据要比10月加快近5个百分点才算“达标”。其给出的理由是，之所以有这样高的预期，是因为去年基数较低。

回拨一下时间轴，就会发现，上述说辞不过是老调重弹。

早在今年年初中国优化调整疫情防控政策时，这些机构就营造了完全相同的叙事：即中国消费市场应立即“报复性”上涨，中国经济应持续“强劲反弹”。而二季度数据公布时，它们就四处叫嚷“中国经济有了大麻烦”。

分析人士认为，要求11月中国社会消费品零售额同比增长率比10月大幅提升，缺乏实证论据支撑。“相关机构提出12.5%的过高预期，更像是专门为得出‘不及预期’这一结论服务的。”澳大利亚经济学家郭生祥说。“某些人故意筛选于中国不利的模型和统计方法，先下结论，后找论据。”

谈及美西方机构的此类套路，西班牙《起义报》网站近期刊文指出：“基于毫无根据的估计来预测中国经济混乱的新闻，无疑带有意识形态和宣传偏见。”

以偏概全，是“预期绑架”的常见做法

“路透社对多个分析师单独进行的调查预计，中国经济将放缓”“彭博社对78名经济学家的调查显示，应下调中国2023年经济增长预期”……

在美西方机构频繁出炉的报告中，时常能看到此类无具名信源。这类信源经常会被冠以专业人士的名头，被奉为“高质量样本”。为增加可信度，美西方机构通常还会估算不同样本的“平均值”或“中间值”，进一步证明其“预期”的合理性。

不同分析人士掌握信息各异、分析工具不同、利益取向有别，对特定经济体做出多空不一的预测非常自然。而投资者对相关机构的期待无非是，客观平衡报道各类信息和观点，为受众提供多元理性的资讯产品。

然而，某些西方机构却一味滥用话语霸权，封杀与其意图相悖的观点，刻意把“唱空中国经济”的单一声音，夸大为代表“市场预期”的唯一声音，企图以此左右市场情绪，误导市场预期。

除媒体和商业机构外，美西方政界更深谙“预期绑架”之道。

不久前，美国国会众议院“中国特设委员会”把冷战中常用的“兵棋推演”搬到华尔街，向金融机构高管展示“假想状态下”中国给美国经济带来“系统性风险”。在“兵棋推演”中，这些充斥意识形态偏见的政客断言，中国是“风险之源”，已经“不适合投资”。

美国国会众议员迈克·加拉格尔近期撰文“喊话”，要求华尔街与华盛顿“统一口径”应对“中国威胁”。

美国康明斯公司发言人约恩·米尔斯告诉媒体：“如果说任何关于中国经济的正面评价，你会有麻烦。”

从唱空到做局，“预期绑架”成为牟利手段

西方舆论的“唱空”表演，不是孤立的，往往与国际热钱，乃至西方政治势力紧密互动，牵涉复杂的灰色利益链条。

其操作方式包括但不限于：美西方机构和媒体做“唱空”先锋，赚取流量；国际评级机构调降信用评级水平，吸引客户关注；国际热钱跟进，做实质性“做空”布局，或同步操作“看空做多”的抄底买卖；政客借势为自身谋取各种利益，增加本国参与国际事务的博弈筹码。

打的是舆论战，玩的是攻心术，用的是信息差，念的是“生意经”——几十年来美西方相关机构把这套组合拳玩得溜熟，给自身带来滚滚财源和战略利益。

1991年苏联解体后，俄罗斯在西方媒体和机构的舆论攻势下，抵不住“预期绑架”，决定全盘西化，接受“休克疗法”，肢解现行体制。然而，这一做法不仅没能为俄罗斯扭转经济颓势，反而导致物价失控，贫困率陡增，本国资产大幅贬值。那些为俄罗斯“出谋划策”的美西方势力及其代理人成功抄底，并一度掌控了不少俄罗斯经济命脉。

上世纪90年代，美国金融大鳄乔治·索罗斯做局绞杀泰铢，惯用手段正是通过媒体释放唱衰消息。通过在“专业”媒体机构放大泰国等经济体面临的困难，制造市场恐慌情绪，为做空这些经济体做铺垫。

今年1月，美国媒体爆料，美国有线电视新闻网、哥伦比亚广播公司、全国广播公司、全国公共广播电台、彭博新闻社、《华盛顿邮报》等媒体巨头的记者都接受过索罗斯资助，以便在工作中“正确抓住重点”，为其金融投机“鸣锣开道”。

如今，“预期管理”在美西方已经变成一桩生意。众多从业者笃信，想要浑水摸鱼，首先要把水搅浑。

一些西方投行、机构一边高调唱衰中国经济和中国企业，另一边悄悄在外汇、证券、期货等市场做多中国概念，通过信息不对称获取暴利；一些国际组织以“不及预期”作为理由，提出与中国国情脱节的“改革方案”；还有一些“经济学家”，以唱衰中国经济为业，通过媒体包装炒作，沽名钓誉，出版畅销书，云游四方，演讲获利……

所谓“积羽沉舟，群轻折轴”。经济学中有一个概念叫做“预期的自我实现”，即预期导致行为改变，而行为的改变进一步验证了原先预期的“正确”和预期者的“高明”。而实际情况是，悲观的预期更容易通过打压市场信心、“金融加速器”效应等传导至实体经济，造成严重后果。

中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。随着中国经济高质量发展动能持续集聚，一个更加开放的中国正不断创造新机遇，为世界经济贡献宝贵的确定性，有力提振了全球发展信心。

得益于超大市场规模、科技创新活力、强劲发展韧性，中国顶住外部压力，克服内部困难，防范化解风险，经济回升向好，有效证伪了各类唱衰论调。

在这片土地上，“预期绑架”套路难得逞。

(责编：徐祥丽、刘慧)