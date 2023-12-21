人民网马勒库拉岛12月21日电 （黄铮铮） 12月18日，由中国铁建中国土木工程集团有限公司承建的瓦努阿图公路项目二期马勒库拉段的移交仪式在马勒库拉岛举行。瓦努阿图总理表示，新公路标志着两国合作关系的新高度。

2023年12月18日，瓦努阿图公路项目二期马勒库拉段的移交仪式在马勒库拉岛举行。人民网 贺吉摄

瓦努阿图总理萨尔维在接受人民网采访时表示，瓦努阿图公路项目二期马勒库拉段的完成是当地一个巨大的进步。中国对瓦努阿图的援助从城市中心延伸至了农村地区，使从事农业工作的人和农民更容易进入市场，同时也更方便当地居民获取教育、医疗资源和其他政府服务。萨尔维说：“我认为这标志着我们与中国的合作关系达到了一个新高度。”

2023年12月18日，瓦努阿图共和国总理夏洛特·萨尔维在瓦努阿图公路项目二期马勒库拉段的移交仪式现场接受人民网采访。人民网 贺吉摄

他详细阐述了这条公路的巨大影响——跨岛时间从原来的2至3小时缩短至30至40分钟，极大地缩短了当地农产品的运输时间，增加了生产能力。此外，这也使学生更容易上学，孕妇等需要紧急医疗救助的人更容易前往医院，同时让早班飞机的乘客无需提前一天赶往机场等待。他对中国的支持表示感谢。

中国驻瓦努阿图大使李名刚发表致辞，对中国土木高效率高质量的工作成果感到自豪和满意。他引用中国的谚语“要想富先修路”，表示这是一条脱贫之路，也是通向繁荣和希望之路。他还表示，中国愿意与好朋友瓦努阿图分享走向现代化的经验，助瓦早日走上现代化道路。

2023年12月18日，中国驻瓦努阿图大使李名刚在瓦努阿图公路项目二期马勒库拉段的移交仪式上发表致辞。人民网 贺吉摄

接受人民网采访时，李名刚将中土南太公司称为“南太地区一张靓丽的名片”。他表示，瓦努阿图的气候炎热，条件艰辛，道路建设需要在地表温度40-50摄氏度的地面进行长时间的劳作。然而，中国工程人员将先进的技术和优良的精神面貌带到这里，为两国友谊做出了贡献。

实际上，除了气温的挑战，这条总长32.181公里的公路在建造时还面临诸多特殊挑战。马勒库拉岛地材有限，水泥、沥青、钢筋等大宗建筑材料或燃料等物资，以及食品药品都需要从首都维拉港集中采购或进口后通过每周一次的班船发往项目现场；瓦努阿图自2020年年初至2021年6月出现的连续降雨天气也很大程度影响了项目的进行。

然而，中土南太公司总经理梁庆表示项目进程并未受到影响，甚至提前完成了合同工期。他强调公司与瓦努阿图政府的紧密合作，包括及时运输防疫物资和建筑材料，调整工作安排以适应气候变化。

2023年12月18日，中国驻瓦努阿图大使李名刚（前排右二）和中土南太公司总经理梁庆（前排右一）在瓦努阿图公路项目二期马勒库拉段的移交仪式上。人民网 贺吉摄

这种能力也被当地居民看在眼里，以至于后来，他们在面临困境时首先求助于中国土木。与此同时，当地居民也为中国土木提供了大量支持。梁庆介绍说，为了支持项目建设，当地社区居民自发降低土地租金、协助寻找沿线原材料来源、积极在社区内解决矛盾和误会等，极大地保障了项目的顺利进行。这些都反映了当地居民对该项目的高度认可。

一位马勒库拉岛居民告诉人民网记者，这条路的建成极大地改变了她的生活。例如，她去市场的时间由原来的3小时缩短到了仅需10多分钟。“我们对此非常兴奋，太喜欢这条路了，这是我们第一次拥有这样的道路。”她说。

这条路的建成不仅大大缩短了通勤时间，还降低了出行成本，增强了当地社区之间的相互联系，极大改善了民生。在建造过程中，为沿线社区创造了大量工作岗位，增加了收入，累计雇佣约3000人次。梁庆举例说，很多本地工人原本居住在草房，而在这里工作后，他们用积攒的钱盖起了砖房。他将这条路和塔纳岛的公路项目一同称为两国人民间友谊的“连心路”。

2023年12月18日，中国驻瓦努阿图大使李名刚和前来观看瓦努阿图公路项目二期马勒库拉段移交仪式的当地居民合影。人民网 贺吉摄

李名刚说，中瓦关系始终在太平洋岛国处于领先地位，两国关系一直保持友好，在基础设施建设、教育、科技培训交流、文化交流、人文交流等领域都有长期的合作。

2023年12月18日，瓦努阿图基础设施和公共事业部长瑞克·查马克·马赫（左）和中土南太公司总经理梁庆（右）在马勒库拉诺索普机场升级改造二期项目的签约仪式上握手。人民网 贺吉摄

当天的竣工仪式结束后，还举行了马勒库拉诺索普机场升级改造二期项目的签约仪式。该项目由瓦政府出资，中国土木承建。

展望未来，梁庆表示，中国土木将积极与瓦努阿图政府对接，深度参与瓦努阿图的建设，积极落实价值创造行动，推动或者参与一系列基础设施建设项目。

(责编：徐祥丽、刘慧)