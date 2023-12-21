出席嘉宾合影。人民网 张茜摄

人民网约翰内斯堡12月20日电（张茜）12月19日，龙源南非公司在南非开普敦成功发布《2022年社会责任报告》和《金砖智库研究报告》。两份报告的发布旨在向社会各界展示龙源南非公司在社会履责和智库合作领域所取得的成就，强调了龙源电力在环境、社会和公司治理（ESG）方面做出的努力。

龙源公司代表发言致辞。 人民网 张茜摄

南非龙源公司代表对出席发布会的嘉宾表示热烈欢迎和衷心感谢，并详细介绍了国家能源集团、龙源电力以及龙源南非的基本情况，同时还重点介绍了龙源南非在社会履责方面所做出的努力。据介绍，龙源南非公司每年约支出1500万兰特开展社会履责项目，包括在推动当地教育、关怀残障与老年人、提供优质医疗服务以及改善公共基础设施方面等，龙源南非公司将继续致力于社会责任项目，为当地社区的发展和福祉做出更大的贡献。

南非驻亚洲和金砖国家无任所大使苏克拉尔代表吉娜·布朗发言。 人民网 张茜摄

南非驻亚洲和金砖国家无任所大使苏克拉尔（Anil Sooklal）代表吉娜·布朗（Gina Brown）表示，龙源南非德阿风力发电项目是一个具有重大意义的投资项目，在可持续发展中发挥着举足轻重的作用。在南非面临能源短缺情况下，德阿风电项目如同一道希望之光，尤其对北开普省的居民来说具有重要意义。龙源南非公司作为中国国家能源集团龙源电力的子公司，在实现联合国可持续发展目标的道路上开辟了新路，为南非注入了活力。

南非独立传媒集团代表诺尔万德尔-恩齐扎发言。 人民网 张茜摄

南非独立传媒集团代表诺尔万德尔-恩齐扎（Nolwandle Ntshiza）表示，龙源电力作为可持续发展的先锋，拥有领先的新能源装机容量。他们在南非的发展历程不仅是南非可再生能源领域的重要实践，也是中国企业对履行企业社会责任和社区发展的坚定承诺的体现。龙源南非公司对德阿地区的投资和运营将对该地区产生深远的影响。

《龙源南非2022年社会责任报告》聚焦龙源电力南非公司在履行社会责任方面所做的努力，报告涵盖了龙源南非公司在环境保护、员工培养及促进社区发展等方面所取得的成果，彰显了中国企业在南的责任担当。《金砖智库研究报告》由龙源南非公司与金砖国家智库密切合作编撰，报告旨在展示龙源电力在“一带一路”建设中的绿色行动以及对社会民生的具体福祉，对推动项目高质量发展具有深刻意义。

(责编：徐祥丽、刘慧)