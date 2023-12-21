国际问题观察员史青

当今世界变乱交织，乌克兰危机持续延宕，巴以冲突骤然爆发，南北差距、发展断层、技术鸿沟等问题异常尖锐，提醒人们世界和平与发展并非理所当然。国际货币基金组织最新一期《世界经济展望报告》预计，今明两年发达经济体经济增速将显著放缓，明年全球经济增长预期下调至2.9%。人类发展指数30年来首次下降。面对新的和平和发展困境，如何实现现代化成为广大发展中国家思考愈深、追求愈切的时代课题。

习近平主席不久前向2023年“读懂中国”国际会议（广州）致贺信，发出中国与各国携手努力实现世界现代化的强烈呼吁。事实上，今年10月第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，习近平主席即提出世界各国共同建设和平发展、互利合作、共同繁荣的现代化，描绘出各国携手实现现代化的宏伟愿景。在国际形势不稳定、不确定、难预料成为常态之时，习近平主席用“和平发展、互利合作、共同繁荣”三个关键词擘画世界现代化的时代内涵和实现路径，当中蕴含强大的理念感召力和方向引领力，值得认真解读、领会。

和平发展是共同事业。纵观世界历史，一些西方国家的现代化进程伴随着冲突、战争，通过这种方式掠夺资源、获取利益。一些国家热衷于打代理人战争，在他国人民的苦难中大发“战争财”。据不完全统计，从1945年第二次世界大战结束到2001年，世界上153个地区发生了248次武装冲突。而近年来冷战思维、霸权主义、强权政治、集团对抗等还在威胁世界和平安宁。各国越来越深刻感受到，只有共谋和平、共护和平、共享和平，才能为实现现代化营造良好的发展环境。

中国是唯一将和平发展写入宪法和党章、上升为国家意志的大国。中国坚持走和平发展的现代化之路，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。中国经济连续多年快速增长，对全球经济增长的年均贡献率近30%。中国全面消除绝对贫困，对世界减贫贡献率超过70%。中国还不断为人类社会解决极端贫困、可持续发展等全球性难题提供了新方案，为各国共同实现现代化勾勒出美好愿景。

互利合作是一致追求。国际社会发展到今天已经成为一部复杂精巧、有机一体的机器，拆掉一个零部件就会使整个机器运转面临严重困难，被拆的人会受损，拆的人也会受损。如果还是奉行你输我赢、赢者通吃的老一套逻辑，结果必然是封上了别人的门，也堵上了自已的路。只有秉持互利合作原则才能办成事、办好事、办大事。

作为超大规模市场，中国大力推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，深化与世界各国利益融合，同世界各国分享中国式现代化带来的新机遇。十年来，中方提出的共建“一带一路”倡议从亚欧大陆延伸到非洲和拉美，开创性地将中国式现代化进程中形成的资源、市场、技术、理念，外溢投射到更大的全球发展场域。中老铁路、雅万高铁、蒙内铁路、中巴经济走廊、泰中罗勇工业园、比雷埃夫斯港、佩列沙茨大桥等一大批旗舰项目落地，为共建国家实现现代化提供了更多资源机会。据世界银行估算，若共建“一带一路”框架下的交通基础设施项目全部得以实施，到2030年每年有望为全球产生1.6万亿美元收益。

共同繁荣是崇高目标。过去几百年，西方国家通过对第三世界掠夺、侵略、殖民实现自身现代化，形成美欧资本主义国家居于顶端、广大亚非拉国家压在底层的金字塔型世界现代化格局。世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础之上。任何国家画地为牢、搞单边主义和保护主义，或者通过打压遏制别国现代化来维护自身发展“特权”，都将损害世界现代化进程。世界现代化需要从个别民族国家现代化转变为以谋求全人类共同利益为目标的现代化，追求的是各国携手发展，把所有国家纳入到现代化轨道之中。具有普惠性的世界现代化才更有生命力、吸引力，分裂世界、本国优先的做法不得人心。

中国的目标是全体人民共同富裕。中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，始终面向各国开放。中国旗帜鲜明推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化进程，维护多边贸易体制。中国呼吁二十国集团落实支持非洲和最不发达国家实现工业化倡议，在二十国集团缓债倡议中贡献的缓债额度高达63%。在非洲，过去20年间中非共建铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口上百个，在拉丁美洲和加勒比地区，中国累计实施200余项基建项目，承建数千公里道路、铁路、轻轨，30多个电站电厂，创造760多万个就业岗位，为地区国家实现现代化提供助力。

对于广大发展中国家而言，实现现代化是一道“必答题”。中国根据自身的选择给出了答案，中国式现代化的伟大成就让这些回答更有底气、更有信心。展望未来，世界各国应该携起手来，共同解答这一时代命题，探索符合本国国情的独特现代化道路，为实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化绘出壮美画卷。

(责编：徐祥丽、刘慧)