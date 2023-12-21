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首期“中国特色大讲堂”活动在首尔举行

2023年12月21日16:57 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻韩国大使馆临时代办方坤出席首期“中国特色大讲堂”并做主旨演讲。中国驻韩国大使馆供图
中国驻韩国大使馆临时代办方坤出席首期“中国特色大讲堂”并做主旨演讲。中国驻韩国大使馆供图

人民网首尔12月21日电 （记者马菲）由“汉语桥”俱乐部首尔中心主办、中国建设银行首尔分行和南方航空公司韩国营销中心协办的“中国特色大讲堂”第一期19日在首尔举行。中国驻韩国大使馆临时代办方坤出席活动并做主旨演讲，三星集团中国区前副总裁柳在润、“汉语桥”俱乐部首尔中心事务局长李祯恩、使馆教育处公参艾宏歌以及来自中韩两国政、商、学界的100余名友好人士出席活动。

方坤在演讲中表示，中韩两国是搬不走的近邻、分不开的伙伴。建交31年来，中韩关系取得迅速发展，为两国和两国人民带来了巨大福祉和实实在在的利益。当前国际形势错综复杂，中韩关系也面临诸多困难和挑战。中韩双方应秉持建交初心和建立战略合作伙伴关系的初衷，坚持讲信修睦、亲仁善邻的邻里相处之道，排除干扰，沟通合作，共同携手，相向而行，推动中韩两国在政治、经贸、人文等各领域的合作不断走深走实，共同维护两国产业链供应链稳定畅通，更好实现共赢发展。

方坤强调，当前世界经济复苏动力不足，需要各国同舟共济、共谋发展。中国将始终是世界发展的重要机遇，将更加坚定推进高水平开放，持续推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。“世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。”中国将持续以高质量发展扎实推进中国式现代化，让合作共赢惠及世界，共创开放繁荣的美好未来。

演讲结束后，方坤还与现场嘉宾进行了互动交流，就大家关心的问题进行详细解答。

“中国特色大讲堂”由教育部中外语言交流合作中心支持、“汉语桥”俱乐部首尔中心主办，旨在推动中韩两国在更多领域的实质性合作与交流，打造双边交流的新平台新窗口。

(责编：燕勐、刘慧)

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