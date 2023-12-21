新华社联合国12月20日电（记者王建刚）联合国安理会20日再次推迟就关于呼吁暂停交战并鼓励更多人道主义援助进入加沙地带的决议草案进行投票表决。这是本周来第三次推迟相关表决。

外交人士透露，美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德在当天举行的闭门磋商上要求推迟表决，以便美国与埃及就相关问题进行沟通。她表示，美国国务卿布林肯定于当天晚些时候与埃及外交部长萨迈赫·舒凯里举行会谈。安理会轮值主席何塞·德拉加斯卡随后宣布将原定的投票推迟至21日。

外交人士表示，草案中的主要争论点包括“停止敌对行动”的措辞。此外，美国对草案要求联合国秘书长古特雷斯在加沙地带建立一个联合国机制“专门监督通过非冲突当事方的陆路、海路和空运向加沙地带提供所有人道主义救援物资”感到不满。

根据《安理会报告》网站，预计将在21日付诸表决的决议草案要求冲突各方“允许、促进并使大规模人道主义援助能够立即、安全和不受阻碍地直接提供给加沙地带各地的巴勒斯坦平民”。草案还要求“紧急暂停敌对行动”，并要求“采取紧急措施，以持久地停止敌对行动”。

草案还呼吁未来采取“两国方案”，将加沙地带和约旦河西岸统一在巴勒斯坦权力机构之下，并对加沙“可怕和迅速恶化的人道主义局势”及其“对平民的严重影响”表示深切关注。草案还呼吁以色列迅速和全面执行已宣布的开放凯雷姆沙洛姆过境点的决定，以便向加沙地带的巴勒斯坦平民直接运送人道主义援助。

美国8日否决了安理会一份旨在推动实现巴以人道主义停火的决议草案。多国对此表示失望和遗憾。

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