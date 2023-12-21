12月20日，第六届阿拉伯-俄罗斯合作论坛在摩洛哥南部城市马拉喀什举行。新华社记者霍晶摄

新华社摩洛哥马拉喀什12月20日电（记者霍晶）第六届阿拉伯-俄罗斯合作论坛20日在摩洛哥南部城市马拉喀什举行。这是该论坛时隔四年后再度举行。

摩洛哥外交大臣布里达、俄罗斯外交部长拉夫罗夫、阿拉伯国家联盟（阿盟）副秘书长胡萨姆·扎基，以及其他15个阿拉伯国家的外交部长或部长级代表参会。阿盟秘书长盖特以视频方式参会。

12月20日，与会代表在摩洛哥南部城市马拉喀什举行的第六届阿拉伯-俄罗斯合作论坛上合影。新华社记者霍晶摄

与会代表重点讨论了加沙地带局势，呼吁立即停火，停止对平民的集体惩罚，保证人道主义援助通道的畅通，并希望联合国安理会在实现停火方面发挥更大作用。拉夫罗夫在发言中说，俄罗斯致力于在国际公认的法律框架内，实现巴以关系的长期稳定。

与会代表还就深化阿拉伯国家与俄罗斯在政治和经济领域合作展开探讨。布里达说，阿拉伯国家和俄罗斯制定了未来三年内落实合作目标的行动计划。与会阿拉伯国家代表希望加强与俄罗斯合作，期待在能源和科教领域的合作取得更多成果。

12月20日，在摩洛哥南部城市马拉喀什举行的第六届阿拉伯-俄罗斯合作论坛主议程结束后，俄罗斯外交部长拉夫罗夫、摩洛哥外交大臣布里达、阿拉伯国家联盟（阿盟）副秘书长胡萨姆·扎基（从左至右）出席记者会。新华社记者霍晶摄

阿拉伯-俄罗斯合作论坛创办于2009年，旨在促进俄罗斯与阿拉伯国家在各个领域全面发展关系。受新冠疫情影响，论坛停办四年。下一届阿拉伯-俄罗斯合作论坛将在俄罗斯举行。

12月20日，在摩洛哥南部城市马拉喀什举行的第六届阿拉伯-俄罗斯合作论坛主议程结束后，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（左）与摩洛哥外交大臣布里达出席记者会。新华社记者霍晶摄

12月20日，在摩洛哥南部城市马拉喀什举行的第六届阿拉伯-俄罗斯合作论坛主议程结束后，摩洛哥外交大臣布里达在记者会上讲话。新华社记者霍晶摄

12月20日，在摩洛哥南部城市马拉喀什举行的第六届阿拉伯-俄罗斯合作论坛主议程结束后，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在记者会上讲话。新华社记者霍晶摄

(责编：燕勐、崔译戈)