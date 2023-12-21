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乌克兰总统泽连斯基：尚未看到与俄谈判可能性

2023年12月21日11:06 | 来源：新华网
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　　新华社基辅12月20日电（记者李东旭）据乌克兰总统网站19日报道，乌总统泽连斯基当天在基辅举行的年度记者会上称，只有俄罗斯准备接受乌方提出的和平方案等条件下，乌俄之间的谈判才有意义，目前尚未看到进行这种谈判的可能性。

　　泽连斯基表示，让乌克兰以不包含俄占领土形式加入北约对乌方而言不可接受，因为乌方不承认俄罗斯对乌部分领土的占领。

　　另据乌克兰国际文传电讯社报道，泽连斯基当天在记者会上称，俄乌冲突何时结束无人知晓，虽然目前乌克兰处境艰难，但他不认为乌克兰面临被俄罗斯击败的可能。

　　泽连斯基认为，俄罗斯没有实现占领乌克兰全境或者整个顿巴斯地区的目标，乌方的反攻在黑海方向取得重大进展，俄黑海舰队失去了对乌克兰附近海域的绝对控制权。

　　俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫20日回应泽连斯基上述表态时表示，俄乌谈判目前不现实，因为没有和谈的基础、依据和先决条件，更何况乌方已立法禁止与俄方谈判。佩斯科夫认为，乌克兰所说的和平方案是荒谬的，乌克兰试图在没有俄方参与的情况下寻求和平，这不可能取得任何成果。（参与记者：陈汀）

(责编：燕勐、崔译戈)

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