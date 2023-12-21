新华社北京12月20日电

中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于建立战略伙伴关系的联合声明

一、在中华人民共和国和尼加拉瓜共和国恢复外交关系2周年之际，中国国家主席习近平于12月20日同尼加拉瓜共和国总统奥尔特加通电话。双方高度评价复交2年来中尼关系快速发展势头，并就共同关心的地区和国际问题深入交换看法。

两国元首充分肯定复交2年来中尼在政治互信、各领域务实团结合作及多边协作等方面取得的积极进展，认为新形势下双边关系的战略性不断提升，一致决定将两国关系提升为战略伙伴关系。双方认为，此举符合两国和两国人民的共同利益，也有利于促进两国共同发展和繁荣。

二、双方重申在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。尼方坚定奉行一个中国原则，重申中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分；坚决反对任何形式的“台湾独立”，重申不同台湾进行任何形式的官方往来，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力；坚定支持中方在涉港、涉疆、涉藏等问题上的立场。

三、中方坚定支持尼加拉瓜人民自主选择符合本国国情的发展道路，坚定支持尼加拉瓜维护国家独立、主权及自决、安全和发展利益，坚定支持尼加拉瓜平稳推进重大国内政治议程，坚决反对外部势力干涉尼加拉瓜内政。

四、尼方高度评价在习近平主席和中国共产党带领下，中国在新时代十年完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。相信在中国共产党领导下，中国将全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标。尼方高度赞赏中国以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，认为中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择，也为解决人类面临的共同问题提供了中国方案、中国力量。

五、中方高度评价在奥尔特加总统和穆里略副总统带领下，尼加拉瓜在维护独立、保持稳定、发展经济、改善民生等方面取得的显著成就。相信在奥尔特加总统和穆里略副总统带领下，尼加拉瓜国家建设将不断取得新成就，尼加拉瓜人民生活将更加美好。中方将继续为尼加拉瓜经济社会发展提供力所能及的支持和帮助。

六、双方将进一步发挥元首外交的政治引领作用，保持高层交往与对话势头，不断加强战略协作，深化政治互信，牢牢把握中尼关系前进方向。

七、双方将继续增进两国政府、立法机构、政党、地方等各部门、各层级交流与合作，加强政策对接和治国理政经验互鉴。共同坚持以人民为中心的发展思想，携手推进各自国家现代化建设。

八、尼方热烈祝贺中方成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。双方一致认为，共建“一带一路”倡议为世界经济增长提供强劲动力，为国际经济合作搭建平台，为全球共同发展开辟空间，是构建人类命运共同体的重大实践。双方同意秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，促进双方可持续发展和共同繁荣。

九、双方高度评价两国签署中尼自由贸易协定，将推动协定尽快生效。双方将充分利用中尼经贸混委会等机制和中尼自由贸易协定等平台，扩大两国贸易规模，提升双边贸易水平。中方欢迎更多尼特色产品进入中国市场。尼方愿积极利用中国国际进口博览会等平台扩大对华出口。

十、中方支持有实力的企业赴尼开展投资合作，参与尼方基础设施建设，愿积极研究尼方提出的相关投融资项目。尼方愿进一步改善并持续优化营商环境，为中国企业在尼投资经营提供政策支持和便利。

十一、双方同意加强在和平与安全领域交流与合作，积极开展人员往来、技术培训。双方同意加强保护本国境内对方人员、机构及项目的安全及合法权益。

十二、双方同意将扩大人文交流，深化在文化、旅游、教育、公共卫生、青年、媒体、体育等领域合作。

十三、双方一致认为，中尼同为发展中国家，在国际事务中拥有广泛共同利益和相近立场主张，将在国际事务中进一步相互支持，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，推动构建人类命运共同体。共同反对霸权主义和强权政治，坚决反对将人权问题政治化、工具化，坚决反对任何国家以民主人权为借口干涉别国内政，反对实施单边强制措施和制裁。尼方完全支持并积极参与中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，认为上述倡议为完善全球治理、应对全球挑战发挥重要作用。中方赞赏尼方致力于全球和地区和平与发展的努力。

十四、双方高度评价中拉论坛对推进中拉关系的重要作用。中方赞赏尼方在中拉论坛机制下为推动中拉关系发展所作贡献，愿同尼方就中拉论坛事务加强磋商和协调，共同推动新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系不断取得新发展。

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