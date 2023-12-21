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中方呼吁国际社会加大力度向阿富汗提供人道援助

2023年12月21日09:31 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月20日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽20日呼吁国际社会加大向阿富汗提供人道援助的力度，增强与阿当局的接触并加大对阿当局反恐的支持，同时敦促阿当局加强妇女权益保障。

　　耿爽在安理会审议阿富汗问题时表示，当前，阿富汗超过300万儿童营养不良，超过1000万人“不知道下一顿饭在哪里”。冬季已经来临，阿富汗人道灾难将进一步加剧。中方再次呼吁国际社会立即行动起来，加大向阿富汗提供人道援助，为阿人民送去温暖和希望，不要让阿老百姓成为政治考量的牺牲品。中方也希望各方着眼长远，加大向阿提供发展援助，帮助阿恢复银行系统运作，建立基本经济秩序，更好融入地区经贸合作和互联互通。同时，被冻结的阿海外资产及其利息应尽快归还阿人民。

　　耿爽表示，阿富汗妇女女童拥有接受教育、实现就业的权益。阿富汗塔利班当局应以实际行动落实安理会决议要求，回应国际社会关切。同时也要看到，妇女女童的权益不可能在真空中实现。为此，国际社会要支持阿富汗和平重建和经济复苏，为保障妇女女童权益创造有利条件，拒绝将该问题简单化、绝对化，更不能工具化、武器化。

　　耿爽说，阿富汗局势独立评估指出，国际社会应认清阿政治现实，以阿人民利益为重，同阿保持接触。国际社会与阿富汗塔利班当局的接触要展现诚意，不预设前提，以阿富汗塔利班易于接受的方式与其沟通，争取其理解配合。关于独立评估后续工作，安理会应将阿富汗人民需求和国际社会期待有机结合，在充分协商基础上作决定。安理会应及时调整制裁措施，特别是尽快恢复对部分阿富汗塔利班官员的旅行豁免，为与阿接触提供便利。

　　耿爽呼吁国际社会加大对阿富汗当局反恐的支持。他说，当前阿富汗境内恐怖势力依然活跃，对阿富汗和地区国家安全构成威胁。国际社会要敦促并帮助阿富汗有效打击恐怖主义，坚决防止阿富汗再度成为恐怖组织的集散地。阿当局应按照安理会决议要求，采取有力措施，防止恐怖分子利用阿领土从事威胁他国的恐怖行动。联合国毒品和犯罪问题办公室报告指出，阿富汗罂粟种植面积在禁毒令后下降95%，值得充分肯定。国际社会应有针对性地向阿提供替代种植、戒毒康复等方面的支持。

　　耿爽表示，作为阿富汗邻国，中方一直积极支持阿富汗和平发展，以实际行动为阿富汗人民送去帮助，减轻苦难。中方愿继续积极参与阿邻国协调合作机制、上海合作组织、中国－中亚合作机制等框架下的对阿协调合作，继续支持联合国阿富汗援助团开展工作、支持联合国发挥积极作用，同地区国家和国际社会一道，帮助阿富汗早日走出困境，实现长治久安。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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