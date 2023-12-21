人民网柏林12月20日电 （记者刘仲华）“共建’一带一路’合作如今已蔚然成风，全球覆盖范围不断扩大，成为人类历史上最宏大的经济合作项目之一，展现了开放合作与互利共赢的巨大潜力。”克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇日前接受记者专访时表示，加强互联互通与伙伴关系，对促进可持续发展、科技创新和经济繁荣至关重要。中国和中东欧国家可以通过共建“一带一路”合作促进经济增长，应对共同挑战，并为全球发展作出积极贡献。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，“一带一路”合作已在克罗地亚取得丰硕成果。约西波维奇说：“2022年，由中国公司承建的佩列沙茨大桥将克罗地亚两个地理上相隔的地区连接在一起，这是克中互利合作的一个典型象征与深刻体现。佩列沙茨大桥不仅是一个重要的基建项目，而且实现了克罗地亚民众长期以来的梦想——将国家最南端地区与其他地区连接起来。这是一个具有里程碑意义的时刻。中国建设者在该项目中的出色表现令人信服，展示了他们以最高标准承接高难度项目的能力。这一合作为两国共同进步和繁荣奠定了坚实基础，为双方在各领域进一步合作提供了新机遇，将增进两国人民的福祉，加强克罗地亚和中国之间的关系。”

2022年，克罗地亚和中国庆祝建交30周年。30年来，两国关系不断深化。约西波维奇表示，1992年5月，克中建立外交关系。此后，克罗地亚实现了其在国际舞台上的主要目标，不仅成功加入多个国际组织，而且从国际援助的受益国转变为积极参与解决全球性危机的国家之一。“克罗地亚和中国都奉行和平共处、平等互利、尊重国家主权等原则。克罗地亚完全支持基于国际法和联合国决议的一个中国政策。”

约西波维奇2010至2015年担任克罗地亚总统期间曾多次访华，积极推动克中两国关系向前发展。“近年来，克中经济文化交流明显增多。而牢固的政治关系对于促进富有成效的经济、文化和其他形式的合作至关重要。在我任期内，克罗地亚积极参与中国—中东欧国家合作机制。同时，两国在文化、教育领域的交流合作也得到加强。 我的前任梅西奇总统和继任者基塔罗维奇总统也都积极支持克中开展各种形式的合作。”约西波维奇说。

约西波维奇第一次访问中国是大约30年前。“这些年来中国取得了令人难以置信的发展成就，成为世界上最大经济体之一。人民生活水平明显提高，科学技术和文化艺术方面成就令人瞩目。我相信，中国的前进步伐仍将继续，”约西波维奇说，“中国过去几十年取得的显著进步已使其成为全球领先的经济力量。这一增长与中国的多极世界愿景相辅相成，促进了中国与世界各地区的广泛合作，包括克罗地亚所在的中东欧地区。过去十年，在中国与中东欧国家合作框架下实施了很多经贸合作项目，这一合作机制取得了重大成就，表明发展欧盟与中国以及欧盟各成员国与中国之间的合作具有重要意义。”

约西波维奇欢迎中国企业继续在克罗地亚开拓市场，“克罗地亚即将开始铁路重建和其他重大基础设施开发之际，与中国企业持续合作至关重要。”最近，承建佩列沙茨大桥的中国公司又获得了一个道路连接线项目合同。此外，中国企业在推进克罗地亚绿色发展方面也有良好表现，承建了塞尼风电场项目。它是目前克罗地亚最大的风电场，也是迄今为止中国在克罗地亚最大的投资。他建议，中国企业应继续关注克罗地亚基建项目，聘请熟悉当地法律法规等专业知识的人才，这对于支持项目建设、满足市场需求和欧盟标准至关重要。“克中两国经贸合作实现了互利共赢。中国企业积极参与克罗地亚经济发展，而克罗地亚企业在中国的业务也在不断扩大。克罗地亚在旅游、农业、信息技术、食品工业等方面可以向中国提供优秀产品和服务。”约西波维奇说。

约西波维奇表示，除了经贸往来外，克中两国体育和文化交往也至关重要。克罗地亚和中国相互学习和了解对方文化，参加体育赛事，加强人员往来，丰富了双边关系的内涵。通过文明交流互鉴与经验分享，能让双边政治和经贸关系更加牢固。“总之，在信任与合作的基础上不断努力，克罗地亚和中国将深化合作、增进了解，进一步加强我们两国之间的联系。”约西波维奇说。

“在我们的双边关系中，我们已经有效地搭建起一座‘桥’，将两个国家连接起来。我们如何用好这座桥并使之最大限度地造福两国人民，取决于双方的共同努力和坚定承诺，”约西波维奇说，“面向未来，克中两国关系仍有很大发展潜力，我坚信，我们每个人都可以为推动两国关系发展作出宝贵贡献。”

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