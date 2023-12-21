人民网约翰内斯堡12月20日电 （刘畅） 12月5日，中国新疆友好交流访问团与中国驻南非大使馆在比勒陀利亚共同举办“新疆是个好地方”宣介会，新疆维吾尔自治区人大常委会主任祖木热提·吾布力作宣介。中国驻南非大使陈晓东、南非非国大全国执委莱高特、南非共产党总司库莫洛帕，来自南非共青团、南非安全问题研究所等机构的青年团体、智库学者等50余人出席活动。

宣介会上，与会人员一同参观布设在会场的新疆经济社会发展成就图片展，观看“开放的新疆”宣传片。祖木热提·吾布力全面介绍了新疆的地理位置、区位优势、自然资源、悠久历史、民族宗教、多元文化、发展前景等基本概况，重点介绍了党的十八大以来，新疆完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，积极担负起推进中国式现代化中的使命任务，推动新疆在经济发展、社会稳定、文化繁荣、民族团结、宗教和谐等方面取得的巨大成就，以及人民代表大会制度在新疆的具体实践。她诚挚邀请南非各界友人到新疆走一走、看一看，感受新疆人民的热情好客，领略天山南北的壮美山河、多元文化，亲身感受新疆经济社会发展变化、各族群众幸福生活，以自己的所见所闻所感，向南非展示一个客观真实立体的中国新疆，实事求是讲好中国新疆故事。

莱高特、莫洛帕高度赞扬中国新疆在人权、民族、宗教等方面取得的成就，赞叹在中国共产党领导下发生的翻天覆地变化，认为这些成功经验为南非人民探索发展道路提供了有益借鉴。

陈晓东充分肯定新疆访问团来到南非进行友好交流、开展宣传宣介的重要意义。他表示，中国新疆友好交流访问团主动“走出去”访问南非，有利于面向南非人民讲述中国新疆故事，让更多的人听到真实的情况、看到真实的新疆。

整场宣介活动气氛热烈，友好深入。莱高特、莫洛帕等与会人员纷纷表示，期待实地感受新疆的发展变化，为高质量共建“一带一路”贡献力量。

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