2018年12月9日，中国企业承建的挪威第二大桥哈罗格兰德大桥通车。5年来，每天都有数千辆机动车通过大桥穿梭于峡湾两岸，为挪威北部地区的繁荣与发展注入动力。

作为中企“走进挪威”的标杆工程和中挪互利合作的重要成果，哈罗格兰德大桥由四川公路桥梁建设集团（四川路桥）承建。大桥位于挪威北部港口城市纳尔维克附近，桥长1533米，是北极圈内最大跨径悬索桥，也是纵贯挪威全境与瑞典西南部的欧洲国际公路E6的重要组成部分。大桥缩短了从纳尔维克前往特罗姆瑟、哈尔斯塔等北极圈内其他城市的路程。

“哈罗格兰德大桥对挪威北部地区的交通产生了积极影响，”挪威公路管理局北部地区分局悬索桥项目经理达格伦·卡森告诉记者，“尤其是对纳尔维克和附近地区的发展产生了非常积极的作用，甚至高于挪威公路管理局的预期。”

根据大桥运营机构提供的数据，2022年通过哈罗格兰德大桥的机动车共159万辆次，比2021年增加16%，比2019年增长35%。该机构预测，未来通过大桥的车辆有望进一步增加。

纳尔维克市政府在一份报告中说，大桥通车改善了当地交通状况，进而带动渔业和矿业等支柱产业发展，使该地区更加繁荣。

哈罗格兰德大桥不仅对挪威北部地区的交通和经济发展有着积极意义，其结构设计同样可圈可点。在哈尔斯塔-纳尔维克机场、纳尔维克市内游客中心、餐馆和酒店，随处可见关于大桥的大幅照片、海报和宣传册。大桥已成为当地一处地标，并被当地居民和工程爱好者誉为“世界上最美丽的桥梁”。2020年，哈罗格兰德大桥被国际桥梁与结构工程协会提名参选年度“杰出结构奖”，让这座大桥吸引了全球业内人士的目光。

卡森代表挪威公路管理局全程参与了这一项目。回忆起与这座大桥的缘分，卡森至今仍心潮澎湃：“参与了从兴建到完成哈罗格兰德大桥这样美丽的桥梁的全过程，会与这座桥梁建立特殊的联系。我非常高兴和自豪地说，我曾是这个项目团队的一部分。”

四川路桥挪威分公司副总经理王茜雯告诉记者，建设团队解决了桥梁跨径大和空间设计不规则等技术难题，克服大风、严寒、极夜等影响，按照挪方要求保质保量完成项目，体现出中国桥梁建设水平。大桥通车前，纳尔维克市政府向四川路桥项目部授予该市建设者奖杯，表示对工程建设的认可与感谢。

今年9月，记者到哈罗格兰德大桥采访，遇到正在桥上跑步的英国游客彼得·哈特。他告诉记者，自己是桥梁爱好者，旅游或出差时会专门造访各式各样的桥梁。

“这座大桥所跨的峡湾是一个风口，在大桥上跑步时，大风吹得我非常难受。难以想象建设者在施工过程中遇到了多少困难，”哈特说，“在北极圈内建造这么一座美丽的大桥，太不容易了！”

（据新华社电 记者张玉亮）

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