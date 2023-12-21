王 鋆

在德国多特蒙德港，机械设备在吊装集装箱。

新华社/美联

据美国《华尔街日报》报道，作为全球最大的航运公司之一，马士基近日宣布计划裁员超过1万人，并预测今年全年利润将处于目标区间下限。美国消费者新闻与商业频道网站近期报道称，最新调查结果显示，今年全球货运业或遭遇寒冬，且2024年该行业将继续面临具有挑战性的经济环境。专家表示，需求增长疲软、货运价格低迷、市场预期不佳是整个行业目前呈现出的普遍特点。

市场低迷

据路透社报道，马士基控制着全球约1/6的集装箱贸易份额，为包括沃尔玛和耐克在内的多家主要零售商和消费品公司提供物流运输服务。近期，该公司公布，今年第三季度营业利润从去年同期的109亿美元大幅降至19亿美元，收入也从228亿美元降至121亿美元，这一下滑幅度超出了市场分析师和投资者的预期。

据《华尔街日报》网站报道，马士基集团目前正致力于将员工人数从今年年初的11万人减少至10万人以下，预计此举将在2024年为马士基集团节省约6亿美元的运营成本。

美国有线电视新闻网报道，总部位于伦敦的德路里航运公司表示，近期在全球8条主要航线上运输40英尺集装箱的综合价格为1406美元，与2022年同期相比降低了54%，这一数据直观反映出，当前，全球集装箱需求减少，价格降低，市场低迷。

陆路运输业也面临挑战。美国消费者新闻与商业频道网近期对罗宾逊全球物流公司等多家美国物流企业高管的调查显示，约半数受访者预计明年第一季度零担运价会有5%涨幅，另一半人预计运价将保持不变或下降，降幅最大可能达到15%。此外，多数受访者认为整车运输的运价将保持稳定或呈下降趋势。该频道援引罗宾逊北美地面副总裁诺亚·霍夫曼发表讲话称：“我们预计，即便在通常的零售旺季，卡车运输行业也可能遭遇不景气的局面。”敦豪全球货运公司的高管蒂姆·罗伯逊表示：“目前没有人对零售旺季或明年出现需求显著增长抱有信心。”

贸易乏力

据彭博社报道，高盛分析师在10月的一份研究报告中警告称，全球货运行业的低迷程度将比市场预期的更严重、持续时间更长。

商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平接受本报采访时指出，全球贸易增长乏力是造成货运行业不景气的直接原因。

今年10月，世界贸易组织已经将2023年国际贸易的增幅下调了一半，预计仅会增长0.8%。联合国贸发会议则更为悲观，预计今年全年的国际贸易额只有30.7万亿美元，这比创纪录的2022年萎缩了约5%。其中，货物贸易预计减少近2万亿美元，降幅为8%。

“一方面，全球经济增长疲软导致市场需求下降，市场预期不佳。同时，美欧当前正处于加息周期，贷款成本上升，抑制了企业投资和消费者支出；另一方面，过去两年中，欧美进口商积累了大量库存。目前这些库存仍有待于进一步消化，抑制了货物运输需求。这些因素的共同作用，导致全球贸易增长乏力，直接影响货运行业的景气度。”张建平说。

仍有转机

针对货运行业目前面临的困境，不少企业正在采取相应措施。

马士基首席执行官文森特·克莱尔称：“鉴于未来充满挑战，我们采取了多项措施控制成本，以保障财务业绩。”他表示，该公司将继续在码头业务和物流与服务领域寻求增长机会。

优步货运公司首席执行官利奥尔·罗恩表示，在货运行业的重大变革中将出现一个“新关键点”，货运企业只有具备多元化商业模式才能有效运营。

张建平指出，针对当前形势，货运行业需要采取积极措施控制成本并提高效率。具体而言，行业应注重运用“互联网+”策略，大力发展智慧物流。同时，利用各国在贸易便利化方面的政策和措施，从总体上降低货运经营成本，提升市场竞争力。此外，行业还应努力探索潜在机遇，积极拓展新兴市场，以应对当前挑战。

张建平认为，和其他行业一样，货运行业也存在着景气周期循环。例如，2021年该行业就曾出现价格飙升和集装箱紧缺的局面。在当前全球经济和贸易增长疲软的背景下，货运行业面临“寒冬”处于情理之中。“相信随着行业的适应性调整和经济全球化的进一步发展，未来货运行业仍有可能迎来新转机和周期性繁荣。”张建平说。

(责编：王禹蘅、崔译戈)