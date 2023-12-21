新华社加拿大蒙特利尔12月20日电（记者林威）在庆祝“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”（“昆蒙框架”）达成一周年之际，中国呼吁各缔约方加快修订发布生物多样性保护战略与行动计划，有效落实“昆蒙框架”目标。

中国生态环境部部长黄润秋19日以视频方式出席在加拿大蒙特利尔举办的“共同议程周年行动”庆祝活动，并以《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席身份发出此项呼吁。

在去年12月召开的COP15第二阶段会议上，中国作为主席国推动达成了包括“昆蒙框架”在内的具有里程碑意义的一揽子决定，为全球生物多样性治理擘画了蓝图、确定了目标、明确了路径、凝聚了力量。

黄润秋说，作为缔约方，中国充分对标全球目标，正推动建立以国家公园为主体的自然保护地体系，已将超过30%的陆域国土面积划入生态保护红线，实施一批生物多样性保护重大工程，建立首批5个国家公园和2个国家植物园，并将于近期更新发布中国生物多样性保护战略与行动计划。

黄润秋说，中加环境合作历史悠久。在推动“昆蒙框架”达成过程中，中加合作为全球环境与发展领域合作树立了典范。中方愿与加方持续加强生物多样性和气候变化等领域政策对话，深化务实合作，并与国际社会一道，共同推进“昆蒙框架”全面有效落实，推动全球生物多样性走向恢复之路，共建地球生命共同体。

联合国《生物多样性公约》秘书处代理执行秘书戴维·库珀在出席活动时表示，“昆蒙框架”必须保持势头。从长远来看，“昆蒙框架”将指导未来10年至30年实现与自然和谐相处的全球愿景。

中国驻蒙特利尔总领事戴玉明说，加拿大特别是加拿大魁北克省是生物多样性保护和绿色可持续发展的积极践行者和有力推动者，具有独特经验和优势。中加双方在该领域可以开展富有成效的合作，同《生物多样性公约》秘书处和有关各方一道为共建地球生命共同体作出重要贡献。

本次庆祝活动由中国驻加拿大蒙特利尔总领馆与联合国《生物多样性公约》秘书处共同举办，中加各级政府代表、生态环境领域合作伙伴以及工商界、各国驻蒙特利尔领团代表参加。

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