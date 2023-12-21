新华社北京12月20日电（记者王宾、董雪）外交部发言人汪文斌20日表示，绿色丝绸之路建设作为共建“一带一路”高质量发展的重要内容，顺应全球绿色低碳发展潮流，为共建国家促进环境保护、应对气候变化、落实联合国2030年可持续发展议程提供了经验和路径，展现出强大生机。

当日例行记者会上，有记者问：中国在多年前就明确提出了共建绿色丝绸之路。到目前为止，中国通过共建“一带一路”为绿色发展作出了哪些贡献？取得了哪些经验？

汪文斌说，十年来，中国相继发布了加强境外项目环境管理、推进共建“一带一路”绿色发展、促进绿色能源国际合作、不再新建境外煤电项目等政策文件，明确了绿色丝绸之路建设的重点任务。中国还同共建国家共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议、“一带一路”绿色投资原则，成立了“一带一路”绿色发展国际联盟，广泛搭建绿色交流合作平台，不断凝聚国际共识。

“截至上月，中国已与39个共建国家签署了48份气候变化南南合作文件，同埃塞俄比亚、巴基斯坦、萨摩亚、智利、埃及等30多个共建国家开展了70余个减缓和适应气候变化项目，共同建设了若干低碳示范区。中国还通过绿色丝路使者计划等，为上百个发展中国家培训了上万名环境与气候专业人才。”汪文斌说，中欧班列、蒙内铁路、中老铁路、印尼青山工业园、老挝万象赛色塔低碳示范区等一批标志性项目，广泛融入绿色理念和绿色技术，有效助力节能环保减排，得到有关国家民众广泛赞誉。

汪文斌表示，未来，中国将继续坚定不移走人与自然和谐共生的中国式现代化道路，携手共建“一带一路”国家，厚植高质量发展的绿色底色，以高标准、惠民生、可持续为目标，不断提升绿色发展合作水平，拓展绿色发展合作空间，推进应对气候变化国际合作，保护人类共同的地球家园。

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