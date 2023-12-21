人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅同菲律宾外长马纳罗通电话

2023年12月21日00:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月20日电 12月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同菲律宾外交部长马纳罗通电话。

　　王毅说，当前中菲关系面临严重困难，根源在于菲方改变了迄今的政策立场，背弃了自己作出的承诺，不断在海上挑衅滋事，损害中方的正当合法权利。中菲关系已站在十字路口，面临何去何从的选择，菲方务必要慎重行事。

　　王毅奉劝菲方不要沿着错误的方向走下去，而应尽快回到正确的道路上来。当务之急是妥善处理和管控好当前海上局势。中菲是一衣带水的邻居，对存在的争议应该商量着办。这不仅是邻国之间行之有效的相处之道，也是中菲关系得以转圜的有益经验。中方始终致力于通过对话协商解决分歧，共同维护海上稳定。但如果菲方误判形势，一意孤行，甚至与不怀好意的外部势力相互勾联，继续生事生乱，中方必将依法维权，坚决回应。

　　马纳罗介绍了菲方在仁爱礁问题上的看法，表示希以双方均能接受的方式管控好分歧，推动紧张局势降温，防止冲突。愿本着诚意同中方加强对话，发挥好两国海上问题沟通机制作用，共同寻求解决问题的办法。

　　双方同意尽早举行南海问题双边磋商机制会议并为此积极创造条件。

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部