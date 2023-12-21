新华社北京12月20日电 12月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同菲律宾外交部长马纳罗通电话。

王毅说，当前中菲关系面临严重困难，根源在于菲方改变了迄今的政策立场，背弃了自己作出的承诺，不断在海上挑衅滋事，损害中方的正当合法权利。中菲关系已站在十字路口，面临何去何从的选择，菲方务必要慎重行事。

王毅奉劝菲方不要沿着错误的方向走下去，而应尽快回到正确的道路上来。当务之急是妥善处理和管控好当前海上局势。中菲是一衣带水的邻居，对存在的争议应该商量着办。这不仅是邻国之间行之有效的相处之道，也是中菲关系得以转圜的有益经验。中方始终致力于通过对话协商解决分歧，共同维护海上稳定。但如果菲方误判形势，一意孤行，甚至与不怀好意的外部势力相互勾联，继续生事生乱，中方必将依法维权，坚决回应。

马纳罗介绍了菲方在仁爱礁问题上的看法，表示希以双方均能接受的方式管控好分歧，推动紧张局势降温，防止冲突。愿本着诚意同中方加强对话，发挥好两国海上问题沟通机制作用，共同寻求解决问题的办法。

双方同意尽早举行南海问题双边磋商机制会议并为此积极创造条件。

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