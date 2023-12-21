新华社北京12月20日电（记者王宾）甘肃临夏州积石山县18日发生6.2级地震后，多国领导人和国际组织负责人向中方表示慰问。外交部发言人汪文斌20日说，中方对此表示衷心感谢。

汪文斌在例行记者会上应询介绍有关情况时说，积石山地震发生后，俄罗斯总统普京、柬埔寨国王西哈莫尼、巴基斯坦总统阿尔维、马尔代夫总统穆伊兹、韩国总统尹锡悦、阿联酋总统穆罕默德、中非总统图瓦德拉、白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、土库曼斯坦总统谢·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、德国总统施泰因迈尔、意大利总统马塔雷拉、塞尔维亚总统武契奇、波黑主席团三位成员、匈牙利总统诺瓦克、尼加拉瓜总统奥尔特加、孟加拉国总理哈西娜、日本首相岸田文雄等外国领导人以致电、致信等方式向习近平主席致以诚挚慰问，向地震遇难者表示哀悼。

汪文斌说，俄罗斯总理米舒斯京、国家杜马主席沃洛金，巴基斯坦总理卡卡尔、参议院主席桑吉拉尼、国民议会议长阿什拉夫，泰国总理赛塔，马尔代夫副总统拉提夫，土库曼斯坦人民委员会主席库·别尔德穆哈梅多夫，乌兹别克斯坦总理阿里波夫，塞尔维亚第一副总理兼外长达契奇，新西兰副总理兼外长彼得斯，多米尼克总理斯凯里特，格林纳达总理米切尔，委内瑞拉副总统罗德里格斯，联合国秘书长古特雷斯，第78届联合国大会主席弗朗西斯等外国和国际组织领导人也以致慰问电等多种方式向中方表示慰问。阿富汗、尼泊尔、埃及、沙特、以色列、土耳其、约旦、利比亚、摩洛哥、突尼斯、埃塞俄比亚、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚、阿塞拜疆、摩尔多瓦、法国、瑞士、丹麦、芬兰、荷兰、比利时、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、塞浦路斯、美国、澳大利亚、加拿大、古巴、巴西、哥伦比亚、萨尔瓦多、墨西哥、厄瓜多尔、阿根廷、乌拉圭、秘鲁、智利等许多国家也通过不同方式向中方表达了慰问。中方对此表示衷心感谢。

汪文斌表示，地震发生后，习近平总书记作出重要指示，要求全力开展搜救，及时救治受伤人员，妥善安置受灾群众，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。李强总理作出批示，要求全力组织抢险救援。张国清副总理率国务院工作组紧急赶赴地震灾区指导抗震救灾工作。各方救援力量全力以赴开展抢险救援，棉帐篷、折叠床、棉被、防寒服等救灾物资紧急运抵灾区。抗震救灾各项工作正在紧张有序进行。“相信在党中央坚强领导下，在全国各界大力支持下，灾区人民一定能够战胜灾害，重建家园。”

(责编：白宇、卫嘉)