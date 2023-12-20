新华社北京12月20日电 题：“门罗主义”贻害拉美两百年

新华社记者陈瑶

12月20日是巴拿马的“全国哀悼日”。34年前，美国入侵巴拿马，推翻“不听话”的诺列加政权，扶持亲美势力上台，意图永久控制巴拿马运河。联合国大会随后通过决议，指出这一行动“粗暴地违反了国际法”，“践踏了巴拿马的独立、主权和领土完整”。

这仅仅是“门罗主义”横行美洲两个世纪的一个案例。1823年12月，时任美国总统詹姆斯·门罗发表国情咨文，抛出所谓“美洲是美洲人的美洲”论调，“门罗主义”由此成为美国对外战略的基石之一。挥舞着“门罗主义”的大旗，美国通过直接军事入侵和间接军事干预，吞并拉美国家领土，占领或控制战略要地，扩张势力范围，为实现自身利益最大化，不断对拉美国家内政外交进行粗暴干涉，并且以意识形态为武器，分化和破坏拉美一体化进程，强化其对美国的附庸地位。

200年来，面对美国的斑斑劣迹，拉美人民不断觉醒，看清了所谓的“门罗主义”并不是维护美洲和平与发展的正义旗帜，而是推行“美洲是美国人的美洲”、将拉美视为“后院”、为美国服务的工具。众多拉美政治家、学者持续批判“门罗主义”，揭露“门罗主义”帝国思维的本质。拉美国家和人民反侵略、反干预、反经济殖民和反意识形态控制的浪潮也日益高涨，努力铲除“门罗主义”滋生蔓延的土壤，展现出强烈的独立自主意识。

200年来，美国在拉美奉行“顺我者昌，逆我者亡”。面对美国“唯我独尊”的霸权做派，拉美国家通过联合自强，勇敢地维护自身正当权益。今年1月，拉美和加勒比国家共同体召开第七届峰会，通过《布宜诺斯艾利斯宣言》，发出加强地区团结、推进区域一体化、反对外来干涉、推动国家间平等合作的响亮声音。5月，南美洲所有12个国家的元首和元首代表齐聚巴西，抨击美国长期以来对拉美的干涉主义和霸权行径，并签署《巴西利亚共识》，推动加强区域合作，摆脱美国的控制。

200年来，美国向拉美施加军事、政治和经济压力，滥施单边制裁，强迫拉美国家选边站队，服从美国意愿。对此，越来越多拉美国家奉行独立自主外交政策，积极拓展同域外国家的多元合作，为自身发展开辟新空间。今年3月，洪都拉斯顶住美国压力，宣布断绝同台湾当局的“外交关系”，成为本世纪以来同中国建交或复交的第八个拉美和加勒比国家。今年以来，长期受到美国制裁的古巴、委内瑞拉等国家，积极与土耳其、俄罗斯、伊朗、沙特等国家开展多领域合作，旨在打破美国的打压和孤立，开拓新的发展道路。

强权只会激发抗争。门罗主义贻害拉美两百年，拉美反美斗争也持续了两百年。今日拉美已经不同往昔，经济更加独立，外交更加自主，地区更加团结，国际地位不断提升，干涉与反干涉、压迫与反压迫的历史天平正朝着有利于拉美国家的方向倾斜。放眼世界，发展中国家群体性崛起推动国际关系民主化，和平、发展、合作、共赢成为不可阻挡的时代潮流，地球上的大国小国、近邻远朋日益形成利益交融、安危与共的命运共同体，违逆时代大势的“门罗主义”注定被时代所淘汰。

面对越来越大的国际压力和拉美世界的强烈抗争，美国前国务卿克里2013年11月18日在美洲国家组织会议上宣布“门罗主义已经终结”。然而，美国外交言而无信的历史告诉世人，纸面上的“门罗主义”或许已被宣告终结，但“门罗主义”所代表的霸权思维方式却远未消失，未来还会出现“门罗主义2.0”“门罗主义3.0”。看看今天美国在世界上的种种霸道做派就知道，“门罗主义”的幽灵无处不在，干涉与反干涉、颠覆与反颠覆、遏制与反遏制的斗争仍将继续。

霸权主义没有出路，强权政治没有未来。天下大势，浩浩汤汤，时代的潮流终将荡涤历史的糟粕。凌驾于别国之上、随意霸凌、服务于美国私利的“门罗主义”早该退出历史舞台，拉美不是美国的“后院”，世界更不是美国一家的，过时的“门罗主义”，一如不得人心的霸权主义和强权政治，终将被扫进历史的垃圾堆。

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