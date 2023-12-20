人民网河内12月20日电（记者杨晔）中国（云南）—越南经贸合作推介会20日在越南河内举行。中国驻越南使馆经商处参赞李振民、中国云南省商务厅副厅长谭伟、越南工贸部投资促进局副局长黎黄才、越南农业与农村发展部农业贸易促进中心主任阮明进，以及来自中越两国企业界的代表约六百人与会。

谭伟在致辞中表示，2023年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年。中共中央总书记、国家主席习近平应越共中央总书记阮富仲，越南国家主席武文赏邀请，上周刚对越南进行了国事访问，两国提出了《关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，开启了中越关系新篇章。2024年将是中越两国落实联合声明，深化交流合作的起始之年。云南与越南山水相连、文化相近、情感相依，“百年滇越铁路”见证了云南与越南源远流长的深厚友谊。中越“同志加兄弟”的传统友谊是两党、两国和两国人民的宝贵财富，在中越两党两国领导人确定的“长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作”的十六字方针指引下，云南与越南紧密联系、精诚合作，推动滇越经贸合作不断取得新进展。越南输滇的果蔬等农产品深受云南消费者喜爱，云南出口的原材料和机械设备等有力地支持了越南制造业发展。中越铁路国际联运列车（山腰—老街）不定期开行，其中中越米轨中亚国际货运班列（开远—山腰—海防）常态化运行，智慧口岸启动建设，陆地边界口岸互联互通加快推进。今年以来，滇越贸易持续恢复，1-10月进出口额151.74亿元，占云南与RCEP区域成员国贸易总额的14.45%，为RCEP区域内云南第二大贸易伙伴。在对外投资方面，截至2023年11月，云南在越南累计备案非金融类直接投资企业53家，中方协议投资总额3.60亿美元，累计实际投资总额2.20亿美元。

谭伟说，我们愿同越方一道，携手并进，继往开来，共同落实好双边领导人达成的重要共识，聚焦更深的务实合作领域，为本国企业和越南企业提供巨大的市场和多种发展机遇，促进互利共赢发展。

阮明进在致辞时表示，2023年中国是越南最大农产品出口市场。2023年前11个月，越南出口农产品成交额为115亿美元，比2022年同期增长18%，占越南农产品出口总额的23.2%。其中云南省在两国经贸合作中发挥着重要作用。 云南省与越南北部4个省份接壤，边界线长达700公里，包括：老街省、河江省、莱州省、奠边省。 同时也是昆明-老街-河内-海防-广宁经济走廊的重要贸易门户。 据统计，云南省农产品贸易额约占中越农产品贸易额的15%。 主要出口农产品有水果、蔬菜、水产品等； 主要进口农产品有水果、水产品、木薯、咖啡、茶叶和大米。

阮明进说，希望加强两国合作，扩大农产品出口，开展两国经贸促进活动，为扩大越南优势农水产品通过官方渠道出口中国市场做出贡献。

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