新华社洛杉矶12月19日电（记者谭晶晶）在停飞15个月后，美国蓝色起源公司的“新谢泼德”飞行器19日完成不载人太空飞行，携带33件载荷进入亚轨道。

“新谢泼德”飞行器是可重复使用的运载火箭和太空舱组合体，其设计目标是将宇航员和科研载荷送入太空，飞行高度可达约107千米，超过距地表100千米的“卡门线”，这是国际航天界定义的地球大气层与太空的边界。

据蓝色起源公司官网介绍，这是“新谢泼德”第24次飞行任务和第13次载荷任务。飞行器于美国中部时间19日10时42分许（北京时间20日零时42分许）从美国得克萨斯州西部一处发射场发射升空。发射两分多钟后，太空舱与火箭分离并继续爬升。太空舱在到达超过“卡门线”的最高点后开始降落，在降落伞缓冲下顺利返回地面。整个飞行过程持续10分13秒。

“新谢泼德”飞行器搭载了来自美国航天局、科研机构和商业公司的33件载荷以及来自世界各地学生的3.8万张明信片。

据介绍，迄今“新谢泼德”已完成6次载人太空飞行任务，将31名宇航员送至超过“卡门线”的轨道高度。该飞行器上次执行任务是在2022年9月进行不载人太空飞行，但发射后出现故障并坠毁，没有造成人员伤亡。

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