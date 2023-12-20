新华社阿尔及尔12月20日电 通讯：用中文标牌迎客的阿尔及利亚百年老店

新华社记者吴天雨

在阿尔及利亚首都阿尔及尔以南60公里的希法峡谷内，有一家远近闻名的百年老店——猴溪餐厅。走进餐厅正门，一面照片墙映入眼帘，拿破仑三世、英国菲利普亲王和多位阿尔及利亚前领导人都曾是这里的顾客。但最引人注目的，要数餐厅中心位置的中文标牌“欢迎光临”。

据老板安巴雷克·纳吉姆介绍，猴溪餐厅于1850年开业，因地处峡谷有溪流经过，又是地中海猕猴自然栖息地而得名。餐厅最初是旅行者穿越阿特拉斯山脉的歇脚地，人们在此用餐、休息、更换马匹。阿尔及利亚独立后，猴溪餐厅因历史悠久和环境优美成为旅游景点。

这样一家广受欢迎的百年老店，十余年前一度面临被拆除的风险。彼时，穿越阿特拉斯山脉的公路无法满足日益增长的交通运输需求，阿尔及利亚政府决定建设南北高速公路希法段。根据初始设计方案，在希法峡谷内，采用隧道加桥梁的形式修建部分路段。这意味着可能破坏周边大量植被，波及世界自然保护联盟列为濒危物种的地中海猕猴的栖息地，猴溪餐厅也将被拆除。

承建该路段的中国建筑集团团队在考察现场后，基于“为野生动物守住家园，为当地民众留住历史”的信念，通过反复沟通、论证，说服阿尔及利亚高速公路管理局改变初始设计方案，将线路整体向西平移，采用施工条件更复杂的长隧道，从猴溪餐厅西侧穿越阿特拉斯山脉，减少对地表植被的破坏，同时保护历史建筑。

南北高速公路希法段项目总经理谭孝足说，这一调整意味着隧道穿过地质结构更为复杂的山体，单体隧道长度延长至4.8公里，难度随之大幅增加。他回忆道，单是开辟隧道工作面，项目团队就花费了一年多时间，使用十多台挖掘机清除46万立方米岩石，修建了一条长600米、高差达60米的施工通道。

施工难度高了，但进度和质量未受影响。2020年底，南北高速公路希法段提前通车，跨越阿特拉斯山脉的行车时间缩减60%。时任阿尔及利亚总理阿卜杜勒-阿齐兹·杰拉德将该项目称作“对国家具有重要战略意义的伟大工程”。

纳吉姆说，南北高速公路希法段不仅为人们的出行提供了便利，也保护了环境，保住了当地居民的“回忆”。

看着附近村民带孩子在餐厅院子里休闲，用花生吸引树上的猴子，纳吉姆感慨说，如果不是中国建设者调整方案，这样的场景可能不会再出现。因此，他在餐厅中放置了“欢迎光临”的中文标牌，以纪念两国友谊和这段携手保护自然与历史遗产的往事。

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