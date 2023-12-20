新华社北京12月20日电 热点问答：美国科罗拉多州最高法院裁决对特朗普竞选总统有何影响

新华社记者孙丁

美国科罗拉多州最高法院19日作出裁决，因牵涉2021年1月6日“国会山骚乱”，美国前总统特朗普在该州不具备2024年美国总统选举党内初选资格。特朗普竞选团队表示，将上诉至联邦最高法院。

科罗拉多州最高法院为何作出这一裁决？裁决是否影响特朗普竞选总统？裁决对2024年选战又有何冲击？

为何作出这一裁决

科罗拉多州最高法院7名法官中，有4人支持这一裁决，3人反对。裁决书援引了美国宪法第十四修正案第三款（即“叛乱者禁令”），这一条款禁止那些宣誓支持美国宪法、后来又参与叛乱的人担任公职。

科罗拉多州最高法院认为，“叛乱者禁令”适用于特朗普，因为特朗普不具备担任公职的资格，科罗拉多州选举官员不能将他在该州初选选票上列为美国总统候选人。

特朗普2017年1月至2021年1月担任美国总统。2020年美国总统选举后，特朗普拒绝向民主党对手拜登认输，并反复宣称存在大规模选举舞弊。2021年1月6日，美国国会认证选举结果期间，大批特朗普支持者暴力闯入国会大厦并酿成骚乱，造成人员伤亡。由民主党人控制的众议院随后第二次弹劾特朗普，指控他“煽动叛乱”。

科罗拉多州最高法院表示，“国会山骚乱”是一场“叛乱”，特朗普参与其中。就“国会山骚乱”，特朗普一直否认自己有不当行为，并谴责以“叛乱者禁令”为基础的法律诉讼，强调这些针对他的诉讼是“滥用法律程序”。

是否影响特朗普竞选

科罗拉多州最高法院的裁决目前暂缓生效，以等待特朗普上诉以及联邦最高法院裁决。科罗拉多州选举官员说，这一问题需要在2024年1月5日前得到解决，这是该州确定共和党初选竞选人名单的最后期限。

特朗普在美国多州面临以“叛乱者禁令”为基础的法律诉讼，科罗拉多是首个作出不利于特朗普裁决的州。美国圣母大学法学教授德里克·穆勒认为，科罗拉多州带头后，其他州在采取法律行动时可能更有底气，这对特朗普的竞选资格“构成重大威胁”。

共和党人总体站在特朗普一边。特朗普竞选团队发言人发表声明说，科罗拉多州最高法院的裁决存在严重缺陷，他们将立即向联邦最高法院提起上诉，相信联邦最高法院会作出有利于特朗普方面的裁决。

联邦最高法院是美国司法系统最终上诉法院，有权评审和推翻下级法院裁决。联邦最高法院中，保守派占优势，有多名大法官由特朗普提名。美国智库布鲁金斯学会治理研究高级研究员诺曼·艾森表示，联邦最高法院会严肃对待这一上诉，但很难预测结果会如何。

如何冲击2024年选战

2024年11月，美国将举行总统选举，党内初选将于明年年初在各州陆续进行。目前，特朗普在民调中大幅领先共和党其他竞选者。民主党方面，现任美国总统拜登正在竞选连任。

《纽约时报》文章认为，科罗拉多州最高法院的最新裁决是“爆炸性的”，在法律层面为明年的总统选举注入了更多不确定性。除此诉讼外，特朗普还涉及其他诉讼，他不得不在法庭和竞选活动之间“奔波”。拜登也遭遇麻烦，众议院共和党籍议员正在对他进行弹劾调查。

2000年总统选举，共和党候选人小布什和时任民主党籍副总统戈尔曾就佛罗里达州重新计票产生争议，联邦最高法院的裁决使小布什胜出。加利福尼亚大学洛杉矶分校法学教授里克·哈森表示，联邦最高法院被再次推向总统选举的中心，但这次不同的是，美国政治总体的不稳定令目前局势看上去更加危险。

随着选举年临近以及围绕特朗普的法律诉讼进一步展开，美国政治和社会撕裂预计将更加明显。美国广播公司新闻网和《华盛顿邮报》今年早些时候的一项联合民调结果显示，超过四成的受访者认为，根据美国宪法第十四修正案，应禁止特朗普竞选总统；另有半数受访者则表示，不应禁止特朗普竞选总统。

(责编：燕勐、刘叶婷)