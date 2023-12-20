新华社洛杉矶12月19日电（记者黄恒）美国科罗拉多州最高法院19日作出裁决，因牵涉2021年1月6日“国会山骚乱”，美国前总统特朗普在该州不具备2024年美国总统选举党内初选资格，同时要求州务卿不得允许特朗普的名字出现在该州总统选举的选票上。

科罗拉多州最高法院说，作出上述裁决的依据是美国宪法第十四修正案第三款，该条款规定凡宣誓维护美国宪法的联邦、州和地方官员，如介入“暴动或叛乱”，不得从事公职。

这一法律条款在美国南北战争后出台，原本是针对南方邦联方面，旨在阻止那些曾效力于南方邦联的人员战后参选联邦政府公职。这一条款在美国历史上极少被实际应用。

美国多州都曾出现用该条款挑战特朗普2024年总统竞选资格的情况，科罗拉多州最高法院的最新裁决是首个支持控方的案例。

这一裁决也推翻了科罗拉多州下级法院此前的裁决结果。此前裁决认为，总统不属于宪法第十四修正案第三款所规定的官员，所以不适用这一条款。

特朗普否认自己在“国会山骚乱”事件中存在不当行为，他认为，类似援引宪法第十四修正案第三款的诉讼毫无根据且“反民主”。19日科罗拉多州最高法院的裁决公布后，特朗普团队迅速回应称将提出上诉，并表示相信美国联邦最高法院会作出有利于特朗普的最终裁决。

科罗拉多州最高法院宣布，将把19日裁决结果的执行延至2024年1月4日，即该州州务卿验证2024年总统竞选资格前一日。根据程序，明年1月4日前，若特朗普团队提起上诉，在美国联邦最高法院就此案作出最终裁决前，特朗普的名字仍将自动出现在选票上，参选资格有效。

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