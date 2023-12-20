新华社巴拿马城12月19日电（记者陈昊佺）“跨越大洋”中国巴拿马艺术交流项目之“共生—生肖艺术展”19日在巴拿马首都巴拿马城的托库门国际机场开幕，航站楼过道里的一件件中国生肖主题绘画、雕塑吸引了众多过往游客拍照留念。

本次展览由中国驻巴拿马大使馆联合巴拿马文化部、巴拿马城托库门国际机场等共同举办，展出巴拿马华裔艺术家黄莎莉的13件绘画作品和中国艺术家张勇的5件雕塑作品。展览将持续至明年1月20日。

黄莎莉在作品中融合了中国画的写意笔触和拉美绚丽的色彩，将中国的十二生肖动物带入拉美热带雨林，画面中“马上封侯”“金猴献桃”“盘龙卧虎”等中国动物形象与运用巴拿马原住民技艺编织的大嘴鸟形象交相辉映。“共生既是人与自然的共生，也是人与人、不同民族之间的共生。”黄莎莉希望通过这些绘画传递环保与和平的理念。

张勇则把中国生肖动物制作成一尊尊金色雕像，流行文化元素的融入使传统生肖形象焕发出现代活力。张勇的作品曾经在智利、秘鲁、哥斯达黎加和巴西等拉美国家参展，他希望自己的艺术创作能跨越语言障碍，将当代中国的多样性展现给拉美人民，丰富他们对中国的理解。

中国驻巴拿马大使魏强向展览开幕及艺术家们表示祝贺，他强调当今世界变乱交织，中巴两国应秉持开放包容、团结合作的理念，积极践行全球文明倡议，共同推动世界和平与发展。

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