人民网伊斯兰堡12月20日电（记者程是颉）12月19日，首批巴基斯坦输华干辣椒启运仪式在卡拉奇举行。中国驻巴基斯坦大使姜再冬和巴商务部长伊贾兹、国家粮食安全与研究部长马利克发表视频致辞，中国驻卡拉奇总领事杨云东、信德省首席部长巴卡尔现场出席，巴商务部贸易发展署、巴国家粮食安全与研究部植物保护司、卡拉奇海关、卡拉奇港务局、卡拉奇工商会等各界代表100余人参加。

姜再冬祝贺首批巴基斯坦输华干辣椒成功启运并表示，农业对巴基斯坦至关重要，中方高度重视推进中巴农业合作。作为中巴经济走廊首批农业项目，辣椒种植带动当地建成辣椒园30个，总面积1.6万英亩，培训农技人员1500余人次，每英亩产值提高10万卢比、达到传统农作物3倍，帮助农民提高了收入、改善了生活。

姜再冬指出，中巴农业合作前景广阔，互补性较强。两国已就洋葱、虎尾草、水牛胚胎、樱桃、牛肉、干辣椒、乳制品、驴皮等巴优质农产品签订输华议定书，巴产大米、海鲜、芝麻、芒果、柑橘、坚果已顺利进入中国市场，受到中国消费者青睐。特别是巴基斯坦大米，由于煮熟后两端翘起、宛如笑脸，被中国网友们称作“会微笑的大米”。

姜再冬强调，中方将继续推进贸易便利化举措，扩大“订单种植”和农产品本地精深加工，支持巴农产品出口商赴华参加各类展销会，支持更多巴优质农产品走进中国，打造“巴农制造”金字招牌，给两国人民带来更多实实在在的好处，不断续写新时代中巴命运共同体建设新篇章。

与巴方开展辣椒种植和采收技术合作的四川丽通食品有限公司负责人陈昌伟表示，公司计划在五年内达成20万英亩订单种植面积布局，通过整合中巴优质资源，推动巴基斯坦辣椒产业化发展，从商业层面促进中巴农业科技与产业投资合作。

伊贾兹对巴中农业合作取得新进展表示热烈祝贺，对中国政府积极支持巴商品输华表示衷心感谢，指出干辣椒出口证明巴农产品具备竞争力，预示了两国商业合作广阔前景，标志着巴中农业合作进入新阶段。

马利克表示，农业贸易是中巴经济走廊的重要组成部分。巴中农业合作历史悠久、成果丰硕。辣椒种植项目不仅直接带动当地农民大面积种植高品质辣椒，提高了收入，更通过提供技术培训、建立加工厂、健全生产链，推动当地辣椒种植产业蓬勃发展。

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