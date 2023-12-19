人民网里约热内卢12月18日电 （记者陈一鸣、时元皓） 当地时间12月18日，中国—巴西智慧医疗研讨会在里约热内卢举行，来自中国和巴西的主管官员以及两国传统医药和医疗健康方面的专家，分享了传统医药和智慧医疗领域合作的成功经验。

中国驻里约总领事馆商务参赞徐元胜、巴西中国创新经济研究院主席克劳迪娅·亚努齐、巴西中国友好协会主席恩里克·库托·诺布雷加等出席研讨会并致辞。

徐元胜在致辞中表示，近年来，中巴两国在智慧医疗领域不断加强合作，中国制造的医疗产品和装备为巴西人民提供着实实在在的医疗服务便利。在里约热内卢，里约华人联谊会专门设立集中教学点，为巴西学员提供智慧医疗教学服务，中国移动等企业捐赠了智慧屏和网络系统，中国医药保健品巴西公司提供技术服务和人力支持。相信在双方共同努力下，中巴智慧医疗合作将会迈上新台阶。

亚努齐在致辞中表示，非常荣幸代表本月刚刚成立的巴西中国创新经济研究院参加中国—巴西智慧医疗研讨会。2024年，里约将迎来二十国集团峰会，这座城市正在制定进一步实现可持续发展和创新的目标，需要来自包括智慧医疗、智慧城市、商业服务等各个领域的合作。2024年，我们还将庆祝巴中两国建交50周年，相信里约及巴西与中国的友好合作必将得到进一步加强。

诺布雷加在致辞中表示，中国传统医学注重心理、身体和环境之间的相互联系，强调个性化诊疗，堪称人类利用自然资源促进健康的杰出例证。“智慧医疗”并非替代医生对病人的关怀和同理性，也不意味着医患关系不再重要，它增强了医护专业人员的能力，使之可以更迅速、精准地诊断疾病，更好地促进医疗护理工作的人性化和个性化。

率团出席研讨会的四川省中医药管理局局长田兴军表示，当前，四川正在培育医药健康等六大万亿级产业，中医药是医药健康万亿产业的重要组成部分，为四川经济发展注入新动力。四川中医药不断探索传统医学与信息技术相结合的智慧医疗创新模式，并期待与巴西在智慧医疗领域开展合作，共同维护两国人民健康福祉。

研讨会上，四川省中医药管理局与巴西中国友好协会签署了传统医药合作备忘录。来自四川省的中医药龙头医疗机构和企业，介绍了现代智慧医疗在中医药领域的应用和前景。在中医文化体验活动中，来自中巴两国的中医领域专家开展了中医义诊。

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