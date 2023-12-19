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中资企业（菲律宾）协会举办2023年年会暨首届经商新年招待会 

2023年12月19日10:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马尼拉12月19日电（记者樊帆）12月16日，中资企业（菲律宾）协会2023年年会暨首届经商新年招待会在马尼拉举办。中国驻菲律宾大使黄溪连，菲总统对华贸易、投资和旅游特使梅纳德，菲外交部副部长多明戈，驻菲使馆公使衔参赞杨国良，中资企业（菲律宾）协会（简称中企协）会长胡新泉出席并致辞。菲总统投资经济顾问弗雷德里克·吴视频致辞。

中国驻菲律宾大使黄溪连出席年会并致辞。人民网记者樊帆 摄

中国驻菲律宾大使黄溪连出席年会并致辞。人民网记者樊帆 摄

黄溪连表示，中国连续7年成为菲律宾第一大贸易伙伴，并成为菲第四大外资来源国。这些成果离不开两国政府的引导，两国商协会的推进，更离不开中资企业的辛勤耕耘和奋力拼搏。希望中企协百尺竿头更进一步，继续做好中菲经贸合作的桥梁纽带，加强同菲政府部门、商协会和社会各界沟通交流，团结会员单位，倡导合规经营，为深化中菲关系作出更大贡献。

菲外交部副部长多明戈出席年会并致辞。人民网记者樊帆 摄

菲外交部副部长多明戈出席年会并致辞。人民网记者樊帆 摄

菲外交部副部长多明戈表示，经济外交是菲外交政策支柱之一，双方应致力于通过经贸合作实现互利共赢，共同创造美好未来。中资企业积极发挥技术、资金、管理等优势，正带动菲中小企业快速发展。菲已推出对华电子签证并不断完善系统，以促进两国加强人员往来，深化经济领域务实合作。

会上，黄溪连及中国驻菲律宾使馆领导，会同中企协领导颁发了中资企业2023年度突出贡献奖、最佳支持奖、优秀合作伙伴、杰出雇员奖、杰出贡献奖等奖项，会员单位还进行了文艺表演，现场气氛热烈。

(责编：曹欣悦、常红)

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