人民网里约热内卢12月18日电 （记者陈一鸣、时元皓）当地时间12月18日，中国—巴西创新经济论坛在里约热内卢举行，来自中巴两国政府、企业、商协会等各界人士就创新经济前沿话题、中巴创新经济合作等展开讨论。中国驻里约热内卢总领事田敏出席论坛开幕式并致辞。

中国—巴西创新经济论坛现场。人民网记者 时元皓摄

田敏在致辞中表示，近年来，中巴经贸合作不断深化，双边贸易稳步发展，投资合作日趋活跃。此次论坛对双方巩固深化传统领域合作，加强创新经济领域合作，促进双边合作向产业链和价值链高端延伸具有重要推动作用。希望能够促成更多高标准、可持续、惠民生的项目在领区各地落地，为两国人民带来实实在在的福祉。中国驻里约总领馆将继续发挥桥梁和纽带作用，推动领区各界在各领域的合作交流不断深入，助力中巴全面战略伙伴关系不断发展。

田敏出席论坛开幕式并致辞。人民网记者 时元皓摄

里约州议会副议长、里约州巴中议员阵线主席蒂娅·茹表示，中巴两国在各领域的合作越来越紧密，里约州与中国的经贸等联系也在日益加强，创新经济是其中一部分。里约州拥有发展创新经济的良好条件与机遇，期待中国在这一进程中发挥重要作用，双方的合作将助力互利共赢。里约州巴中议员阵线愿意履行承诺，继续推动里约州及巴西与中国的合作。

“中国正在引领亚洲、拉美等地区发展中国家实现经济转型。”巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗表示，巴西在诸多领域都在向中国学习，此次论坛的举办是双方继续加强交流合作、促进共同发展的体现，未来将会有更多这样的活动。卡尔内罗认为，两国间密切的经贸交流将在全球经济舞台上发挥更重要的作用，他对未来两国继续加强经贸合作充满期待。

中国海油巴西公司总经理、中国—巴西企业家委员会中方主席黄业华表示，中国海油坚持绿色低碳发展理念，加速推动相关技术研究并不断取得重大突破，持续推动中巴两国在能源创新领域合作迈向更高水平。此外，中国海油在开发技术创新和管理创新方面不断提供海油智慧与中国方案。相信在共同努力下，中巴在创新经济领域的合作一定能取得更加丰硕的成果。

论坛中，中巴双方企业代表就智慧城市、数字经济、电商物流、清洁能源、创新医疗等话题发表主旨演讲。近日成立的巴西中国创新经济研究院与巴西外贸商会联合会也在论坛中签署合作协议，巴西中国创新经济研究院主席克劳迪娅·亚努齐在接受人民网记者采访时表示，该协议旨在加强机构间交流，进一步促进中巴两国在技术贸易、服务贸易、智能化基础设施建设等方面的合作。

与会嘉宾合影留念。人民网记者 时元皓摄

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