发布会现场。主办方供图

人民网讯 “打造精品力作 讲好中国故事”座谈会暨《外国专家的中国情缘》新书发布会17日在北京外国专家大厦成功举办。会议由电子工业出版社有限公司主办，旨在讲好中国故事，传播好中国声音，向世界展示真实、立体、全面的中国。

中央党校原副校长、中国国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席李君如发表了视频致辞。他认为，读懂中国是一项很宏大的事业，需要世界各国人民共同来做。《外国专家的中国情缘》最大的亮点就是通过16位在中国工作生活、很了解中国的高端外国专家讲中国，让中国故事在国际社会上更有说服力、更有可信度。

电子工业出版社副总经理兼总编辑徐静作为主办方致辞，向与中国结下了不解情缘的外国专家表达了崇高敬意，感谢与会领导和嘉宾作为“情缘”的见证者，对本书提供的无私指导和帮助，恳请大家继续指导电子社围绕外国专家与中国共同发展这一主题，继续打造精品力作，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。

中国公共关系协会副会长、中国国际广播电台原常务副台长夏吉宣在致辞中指出，在当前复杂多变的局势下，国际舆情非常严峻，这本书从外国专家的个人角度超脱了国家和形态的不同，讲述了他们以个人的才智推动、支持、帮助中国现代化建设事业的感人故事，期待有更多这样的好书和好故事出版，为实现中国式现代化和推进人类命运共同体营造良好的国际氛围。

《外国专家的中国情缘》是《国际人才交流》总编辑、编审徐庆群以资深记者、专业作家的视角，历经5年时间，面对面采访的16位高端外国专家文章的结集。特别是近十年来教育科技进步、医疗卫生改善、乡村振兴成就等故事，以及他们在中国工作、生活等的真切体验和感受，帮助世界更好地认识真实、立体、全面的中国，读懂可信、可爱、可敬的中国。她感谢与会专家在外国专家如何讲好中国故事方面所提出的宝贵建议，未来将在创作、传播外国专家故事，思考、研究讲好中国故事的方法和路径等方面持续努力。

发布会现场。主办方供图

(责编：贾文婷、常红)