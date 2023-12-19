2023年泰国华为云AI峰会在泰国曼谷诗丽吉王后国家会议中心举行。人民网记者 杨一摄

人民网曼谷12月18日电（记者杨一、张矜若）18日，2023年泰国华为云AI峰会在泰国曼谷诗丽吉王后国家会议中心举行。本次峰会由华为公司与泰国数字经济与社会部联合举办，数百名政府官员、行业专家、中资企业代表等与会，共同探讨泰国AI发展新机遇。

泰国数字经济与社会部部长巴瑟在致辞中感谢华为发挥企业引领作用，将全球先进经验带到泰国，赋能当地AI技术发展与生态繁荣。他表示，泰国将推动实施云优先政策，将其作为泰国新经济增长引擎之一，未来将继续深化与华为等企业的合作，加快泰国数字化转型升级，实现经济可持续发展，提升民众生活品质。

华为泰国公司总经理李雄伟在致辞中表示，华为将持续建设本地云生态，持续投资、构建本地化能力，为泰国实现数字化奠定坚实基础。我们希望助力泰国政府和企业建设AI基础设施，加速AI在各行各业的应用落地，为泰国民众提供享受数字福利的机会。

峰会上，华为发布了泰语大模型、气象大模型、政府大模型及AI在金融、零售等关键领域的创新解决方案。华为还携手数字经济与社会部、数字经济促进局、朱拉隆功大学等联合成立泰国AI云智社区，旨在共同加速泰国AI产业发展，促进AI技术交流与合作，提升泰国在全球AI领域的地位，开启泰国AI产业合作新篇章。

峰会上，中泰双方签署了数字化转型合作谅解备忘录，就AI技术发展、行业应用、生态繁荣、人才培养等领域深化合作达成共识。

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