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伊朗一些加油站暂时停止燃料供应　一黑客组织称袭击了伊朗加油站系统

2023年12月19日09:04 | 来源：新华网
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12月18日，车辆在伊朗首都德黑兰的一家加油站外排队等待加油。据伊朗石油部下属的沙纳通讯社报道，由于出现技术故障，伊朗一些加油站的燃料供应18日暂时停止。另据以色列媒体18日报道，一个“曾经与以色列有联系”的黑客组织声称袭击了伊朗的加油站系统。新华社记者 沙达提 摄

12月18日，车辆在伊朗首都德黑兰的一家加油站外排队等待加油。据伊朗石油部下属的沙纳通讯社报道，由于出现技术故障，伊朗一些加油站的燃料供应18日暂时停止。另据以色列媒体18日报道，一个“曾经与以色列有联系”的黑客组织声称袭击了伊朗的加油站系统。新华社记者 沙达提 摄

　　新华社德黑兰12月18日电（记者沙达提）据伊朗石油部下属的沙纳通讯社报道，由于出现技术故障，伊朗一些加油站的燃料供应18日暂时停止。另据以色列媒体18日报道，一个“曾经与以色列有联系”的黑客组织声称袭击了伊朗的加油站系统。

　　沙纳通讯社援引伊朗国家炼油与销售公司的声明说，这些加油站的技术故障是由于敌人的阴谋造成的。声明说，伊朗专家和工作人员正在努力解决问题，所有加油站的燃料供应将在几个小时内恢复正常。

12月18日，摩托车在伊朗首都德黑兰的一家加油站外等待加油。新华社记者 沙达提 摄

12月18日，摩托车在伊朗首都德黑兰的一家加油站外等待加油。新华社记者 沙达提 摄

　　新华社记者在伊朗首都德黑兰街头的多家加油站看到，加油站已停止服务。

　　伊朗石油部副部长、伊朗国家炼油与销售公司首席执行官贾利勒·萨拉里接受伊朗伊斯兰共和国新闻网采访时说，由于销售点系统和在线支付功能出现问题，伊朗60%的加油站已中断燃料供应。他保证所有加油站将在当天夜间恢复供应。

　　多家以色列媒体18日报道，一个“曾经与以色列有联系”的黑客组织声称袭击了伊朗的加油站系统。这个黑客组织此前声称，2021年年底曾针对伊朗的加油站、铁路系统和钢铁厂等发动网络攻击。该组织18日在社交媒体发文说，当天他们再次针对伊朗发动网络攻击，导致伊朗各地的大部分加油站瘫痪。（参与记者：吕迎旭、张天朗）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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