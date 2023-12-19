人民网迪拜12月18日电 （记者管克江）12月16日，2023第二届阿联酋华侨华人中华美食烹饪大赛在迪拜中国饭店举行。

中国驻阿联酋大使张益明向活动发来贺信表示，希望各位参赛选手、美食爱好者将中华美食作为弘扬中华文化、提升中国形象的载体，既“入口”又“入心”，推动文明互鉴，促进民心相通。

中国驻迪拜总领事李旭航致辞表示，中华美食是我们作为龙的传人的骄傲，是五千年中华文明的深厚积淀，也是中外文化交流交融的桥梁和纽带，举办华侨华人中华美食烹饪大赛具有重要而特殊的意义。

中国驻迪拜总领事李旭航致辞。主办方供图

大赛由阿联酋上海总商会暨同乡会举办。该会会长成富强表示，大赛主题是“舌尖百味在迪拜、海外餐饮共融合”，旨在弘扬中华美食文化，促进中阿文化交流，增进华侨华人的团结和友谊。希望通过活动让更多的人了解博大精深的中华美食文化。

阿联酋上海总商会暨同乡会会长成富强致辞。主办方供图

据介绍，比赛共收到87件视频报名作品，经认真筛选，共有16位选手进入现场决赛。选手以8人为一组，分成两组依次比赛。每位选手需在规定的时间内完成3道菜的制作。随着李旭航总领事宣布比赛开始，场上，选手们切菜、腌肉、调料汁，忙得不亦乐乎；场边，来宾或在操作台旁加油鼓劲，或跟随大屏幕了解各式菜肴的精彩故事……最后，五位来自阿联酋知名中餐馆的厨师长组成评委会为48道菜打分，评选出金银铜奖以及最佳造型奖、最佳色泽奖、最佳口感奖、最佳人气奖、最佳创意奖等。

嘉宾现场观摩。主办方供图

与会各界嘉宾合影。主办方供图

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