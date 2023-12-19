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埃及现任总统塞西赢得新一届总统选举

2023年12月19日09:01 | 来源：新华网
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这是12月18日在埃及首都开罗拍摄的埃及全国选举委员会新闻发布会现场，大屏幕显示塞西以89.6%的得票率赢得总统选举。新华社记者 王东震 摄

这是12月18日在埃及首都开罗拍摄的埃及全国选举委员会新闻发布会现场，大屏幕显示塞西以89.6%的得票率赢得总统选举。新华社记者 王东震 摄

　　新华社开罗12月18日电（记者董修竹）埃及全国选举委员会18日宣布，现任总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西以89.6%的得票率赢得总统选举。

　　全国选举委员会在当天举行的新闻发布会上说，本次总统选举共有约4480万选民参与投票，投票率为66.8%，有效票占比为98.9%。在全部有效票中，塞西获得约4000万选票。

这是12月18日在埃及首都开罗拍摄的埃及全国选举委员会新闻发布会现场。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

这是12月18日在埃及首都开罗拍摄的埃及全国选举委员会新闻发布会现场。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

　　据全国选举委员会介绍，全国共有1.5万名埃及法官以及数千名本土及外国观察员监督投票过程。

　　本次埃及总统选举投票分境内和境外两阶段进行，境外投票于12月1日至3日举行，而为期3天的境内投票于12月12日结束。参加总统选举的其他3名候选人分别是埃及社会民主党主席扎赫兰、埃及华夫脱党主席叶马迈、埃及共和人民党主席哈齐姆。

这是12月18日在埃及首都开罗拍摄的埃及全国选举委员会新闻发布会现场，大屏幕显示塞西以89.6%的得票率赢得总统选举。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

这是12月18日在埃及首都开罗拍摄的埃及全国选举委员会新闻发布会现场，大屏幕显示塞西以89.6%的得票率赢得总统选举。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

　　埃及宪法规定，总统选举实行两轮投票制。第一轮投票中如有候选人获得超半数选票，则直接当选。否则，第一轮得票最多的两名候选人进入第二轮投票，在第二轮中获得最多票数的候选人当选。

　　上届埃及总统选举于2018年举行，根据2019年修订后的宪法，埃及总统任期由4年延至6年。新一届总统任期为2024年至2030年。

　　塞西现年69岁，毕业于埃及军事学院。曾先后担任埃及驻沙特武官、北方军区司令、军事情报局局长、国防部长等职务。2014年5月当选总统，6月宣誓就职。2018年6月连任。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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