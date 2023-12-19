中国驻菲律宾使馆领事介绍相关案件的报警程序和处置注意事项。人民网记者 樊帆摄

人民网马尼拉12月18日电（记者樊帆）近日，中国驻菲律宾使馆联合菲律宾中国商会、陕西省人民政府外事办公室在马尼拉举办海外公民反绑架知识专题讲座。驻菲律宾使馆参赞兼总领事王悦、菲律宾中国商会会长侯世练出席并致辞，恢复治安运动创始人洪玉华女士发来视频致辞。使馆警务参赞赵雷，菲华商联总会理事长施东方、菲华各界联合会主席蔡永宁等华社代表，以及在菲中资企业、留学生和媒体代表约300人参加。

王悦简要介绍使馆开展领保工作情况，表示使馆始终坚持把每一位同胞的安危冷暖放在心间，持续大力做菲政府工作，共同严厉打击针对中国公民的犯罪案件。使馆已同菲执法部门合作建立高效沟通渠道和应急处置机制，并通过多种方式帮助菲方提高处理涉中国公民案件能力。未来使馆将同菲方进一步加强执法合作，切实保障在菲中国公民安全。

菲律宾国警反绑架大队塞哈斯警官结合为活动专门精心准备的视频介绍菲绑架案件总体形势特别是与赌博、离岸博彩相关绑架案件情况，通过分析犯罪团伙惯用绑架手法有针对性地提出多条反绑架预防措施，并现场解答了与会人员提出的问题。他表示，菲律宾国警反绑架大队将同使馆、华社进一步密切配合，共同保护好在菲中国公民的人身安全。

使馆领事曹凯文、警务联络官郑学、陕西省公安厅刑侦局副局长李潮洲分别从各自工作角度介绍今年涉中国公民绑架案件特点和形势，剖析在菲同胞遭遇绑架案件的常见情境，介绍相关案件的报警程序和处置注意事项，并分享了有关个人安全防护实用建议。

最后，菲律宾中国商会现场发表致菲律宾华社、华人华侨同胞倡议书，呼吁大家遵纪守法、合规经营，提高安全意识，坚决反对任何形式的非法活动，自觉抵制赌博活动，以实际行动增进中菲人民相互理解和尊重。

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