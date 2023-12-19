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“中国式现代化——从梦想到现实”讲座在开罗成功举办

2023年12月19日08:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗12月18日电（记者沈小晓）12月16日晚，开罗中国文化中心举办品牌思想交流活动“中国故事”之“埃及人眼中的中国”系列讲座（总第38期）。埃及前总理伊萨姆·沙拉夫结合“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等四大倡议，详细阐述了中国式现代化的五大特征、中国式现代化对世界的贡献、世界如何从中国式现代化受益等内容。驻埃及使馆公使张涛出席讲座并致辞，驻埃及使馆公使衔参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩、讲座主持人萨维·萨维，以及埃及相关专家学者、高校师生、中国学爱好者等70余人参加。

张涛祝贺沙拉夫荣获首届兰花奖“杰出成就奖”，感谢他为促进中埃友好做出杰出贡献，强调中国式现代化打破了“现代化等于西方化”的迷思，破解了人类社会发展的诸多难题。中方愿同包括埃及在内的广大发展中国家交流发展经验、共享发展成果，为中埃全面战略合作伙伴关系提质升级、为促进世界和平与发展贡献力量。

沙拉夫表示，想要认识中国、理解中国、读懂中国的发展成果，就要深入了解中国式现代化的五大特征。正是因为中国坚持“以人民为中心”，而非西方“以资本为中心”的现代化模式，才创造了经济快速发展和社会长期稳定的奇迹。

沙拉夫强调，当今世界正经历百年未有之大变局，孤立、背叛、敌对、倒退只会走向自我毁灭，只有交流、互信、和平、发展才能实现繁荣和发展。中国在不断追求人民富裕、国家富强、民族复兴的同时，还与世界共享发展成果，提供中国智慧和中国方案，积极推动构建人类命运共同体。从十年前的“一带一路”倡议到如今的全球三大倡议，中国不仅为世界各国贡献了数千个合作项目、上万亿美元投资和数十万工作机会，更为广大发展中国家提供了创新驱动发展、互学互鉴共赢的范例。

(责编：曹欣悦、常红)

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