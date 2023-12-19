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外交部亚非司司长王镝访问叙利亚

2023年12月19日08:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网大马士革12月18日电 （记者薛丹）12月18日，外交部亚非司司长王镝访问叙利亚，期间分别会见叙利亚外长费萨尔·梅克达德和叙总统特别顾问布赛纳·沙班，就中叙双边关系、巴以局势等交换意见。

王镝表示，叙利亚是中国的重要战略伙伴。中方愿同叙方落实好两国元首今年9月杭州会晤达成的重要共识，继续坚定相互支持，推进各领域互利友好合作，推动中叙关系不断取得新成果。巴以冲突延宕两个多月，导致大规模平民伤亡，冲突外溢影响仍在持续显现，当务之急是立即停火止战，切实保护平民，确保人道救援，加大外交斡旋，落实“两国方案”。中方愿同叙方加强协调，为推动巴以局势降温、推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决共同作出努力。

叙方表示，叙利亚高度重视发展对华关系，衷心感谢中方长期以来对叙利亚提供的支持和帮助。叙利亚支持全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿积极参与“一带一路”建设，期待同中国不断加强各领域合作。叙方赞赏中方在巴勒斯坦问题上秉持客观公正，为推动停火止战、缓解加沙人道危机、捍卫公平正义发挥了重要作用，希望同中方加强沟通协调，共同维护地区和平稳定。

(责编：曹欣悦、常红)

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