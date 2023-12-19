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中方呼吁推动海地政治进程

2023年12月19日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月18日电 中国常驻联合国副代表耿爽18日在联大主席海地问题非正式通报会上发言，呼吁推动海地政治进程，改善安全形势。

　　耿爽表示，海地当前深陷政治、安全、发展、人道多重危机，需要综合施策、合力应对。推动“海地人所有、海地人主导”的政治进程，是解决海地问题的根本出路。中方再次呼吁海地当局和各党各派尽快就过渡安排达成最广泛共识，拿出可行、可信的时间表，回应海地人民和国际社会的广泛呼声。

　　耿爽说，遏制黑帮暴力、稳定安全形势不仅关乎海地人民利益，也可为推进政治进程创造良好环境。中方希望有关各方加强协调，推动多国安全支助团尽快部署到位，助力海地加强安全能力建设，稳定地面局势。中方期待针对黑帮的制裁、武器禁运举措也能迅速落地见效，也呼吁各国切实执行安理会决议要求，切断海地黑帮武器弹药来源，为解决海地问题创造有利条件。中方支持有关各方履行各自职能，继续加大对海地的投入，也支持地区国家和组织发挥更大作用。

　　耿爽说，解决海地问题的钥匙掌握在海地人民手中。中方愿继续同国际社会一道，支持海地人民找到实现长治久安和可持续发展的正确道路。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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