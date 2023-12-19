本报记者 贾平凡

位于阿联酋迪拜的700MW光热和250MW光伏复合项目由上海电气集团股份有限公司总包，装机规模大、技术标准高，助力阿联酋实现清洁能源目标。图为无人机拍摄的上海电气迪拜光热光伏复合项目。

新华社发

近日，中国同约旦签署《中华人民共和国政府与约旦哈希姆王国政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》。至此，中国同全部22个阿拉伯国家和阿盟签署了共建“一带一路”合作文件。专家分析认为，中阿携手构建面向新时代的中阿命运共同体的动能更加强劲。面向未来，中阿务实合作活力十足，前景广阔。

多领域合作齐头并进

今年是“一带一路”倡议提出10周年。10年来，中国和阿拉伯国家作为共建“一带一路”的天然伙伴，交出了亮眼的成绩单。数据显示，2022年，中阿贸易额超过4300亿美元，比10年前翻了一番。中阿双向直接投资存量超过300亿美元，比10年前增长近3倍。中国从阿拉伯国家进口原油2.7亿吨，占当年中国全球进口总量的半壁江山。

埃及新行政首都中央商务区、中国沙特延布炼厂、阿布扎比哈利法港二期集装箱码头、阿尔及利亚东西高速公路、摩洛哥穆罕默德六世大桥……在共建“一带一路”框架下，中阿双方实施了200多个大型合作项目，合作成果惠及双方近20亿人民，有效促进了相关国家商品、资金、技术、人员的大流通。

“共建‘一带一路’实现了全部22个阿拉伯国家和阿盟‘全覆盖’，反映了中阿双方强烈的合作意愿。这表明‘一带一路’合作机制和路径得到阿拉伯国家和阿盟的广泛认可，具有强大吸引力。”北京大学中东研究中心主任吴冰冰在接受本报记者采访时表示，近年来，通过共建“一带一路”，中阿经贸合作呈现多元化特点。合作涉及的产业领域更多，不仅有传统能源和金融投资等领域，还有高新技术领域，如生物制药、新能源和数字经济等。中阿在教育、艺术交流和新闻媒体领域的合作也全面铺开。

复旦大学国际关系与公共事务学院副教授、中东研究中心副主任张楚楚对本报记者表示，目前，中阿共建“一带一路”的成果显著，双方巩固合作存量，扩大合作增量，实现了传统能源和新能源、传统基建和新基建、传统商贸和新科技等多领域的齐头并进。

近年来，中阿技术转移、清洁能源、北斗卫星、干旱、荒漠化和土地退化国际研究等中心陆续成立，在阿联酋等国家建立了8个技术转移双边中心，形成了连接数千家中阿科研机构和创新企业的技术转移协作网络。

英国《中东镜报》刊文称，中国是世界上最大的能源消费国，也是海湾石油和天然气生产国的主要贸易伙伴。中阿关系在该地区基础设施和技术的推动下得到扩展。在能源之外，海湾阿拉伯国家合作委员会成员国为符合共建“一带一路”倡议的基础设施、制造业和数字经济领域的中国商品、建筑合同和投资机会提供了市场。

中阿合作优势独特

“共建‘一带一路’与阿拉伯国家的发展愿景高度契合，该地区出现了一股‘向东看’的外交潮流。”张楚楚表示，近年来，阿拉伯国家积极参与共建“一带一路”。一方面，不少阿拉伯国家厌倦了无休止的地缘政治竞争与社会动荡，发展经济、改善民生成为地区各国的优先议程。另一方面，阿拉伯国家产业结构严重失衡，长期面临科技赤字、基建赤字，所以阿拉伯各国都提出了经济转型的目标。通过推动中阿在基础设施、新能源、数字经济等领域的合作，共建“一带一路”助力阿拉伯国家的经济社会现代化、多元化。

英国《中东镜报》刊文称，阿拉伯国家希望外国直接投资不仅能满足当地需求，还能推动自身融入全球供应链，中国公司能够帮助他们做到这点。海湾阿拉伯国家的官员表示，为了海湾地区国家的经济和安全利益，加深与包括中国在内的其他伙伴的关系非常重要。

吴冰冰表示，参与共建“一带一路”，阿拉伯国家在区位、能源、金融等方面具有独特优势。很多阿拉伯国家正在推进本土产业现代化，形成了大规模基建需求、投资需求和产业发展需求。在此背景下，中阿有广阔的合作空间。

张楚楚表示，中国和阿拉伯国家共建“一带一路”合作具有独特优势。一是中国与阿拉伯国家之间建立了政治互信。不同于某些域外大国把中东视为地缘政治博弈的棋局，中国坚持“不找代理人，不搞势力范围，不谋求填补‘真空’”。二是中国与阿拉伯国家之间相互尊重。中国尊重地区各国主权，在地区事务上秉持客观公正立场，开展对外援助与国际合作中不干涉他国内政，不附加任何政治条件。三是中国与阿拉伯国家双边经贸合作互补性强，阿拉伯国家具有能源储备优势，中国具有技术先进与门类齐全的工业体系，能够满足阿拉伯国家的进口需求。

俄罗斯卫星通讯社报道指出，中国和阿拉伯国家正在巧用彼此优势，实现贸易多元化。报道还援引俄罗斯科学院东方学研究所高级研究员玛丽亚·帕霍莫娃的话指出，中阿关系长期稳定发展，还有助于稳定全球石油市场。

更好造福双方人民

中国外交部发言人汪文斌表示，“一带一路”倡议成为重要的国际公共产品和国际合作平台，为构建中阿命运共同体提供了强有力的支撑。展望未来，中方期待同阿方在和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的基础上，携手推进高质量共建“一带一路”，搭建起贯通中阿的“发展带”“连心桥”和“幸福路”，更好造福双方人民。

“在当前国际局势下，中阿共建‘一带一路’将产生积极影响。”张楚楚表示，首先，中阿互利共赢，树立了南南合作典范，双方已在中阿合作论坛框架内成功建立17项合作机制。在共建“一带一路”推动下，一系列中阿合作机制成为打造中阿命运共同体的重要创新机制。其次，中国和阿拉伯国家均支持开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制，有助于构建全球开放型经济体系。再者，中阿文明交往源远流长，当前双边合作传承和发扬了文明互鉴的传统，是世界文明交流的典范，有助于践行全球文明倡议。

吴冰冰表示，未来，中阿双方合作可以聚焦以下3方面：一是中国民营企业可以更多地参与到中阿共建“一带一路”项目中，推动更多“小而美”的项目落地；二是进一步挖掘绿色低碳、信息通信、航空航天、数字经济、人工智能等新兴和高技术领域合作潜力，促进数字技术和实体经济融合，为双方可持续发展注入动力；采取更多促进双方人员往来的便利化措施，加强教育、科研和新闻媒体合作，为中国和阿拉伯国家贸易畅通提供坚实的人文支撑。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)